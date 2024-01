PAGELLE e TABELLINO Inter-Verona 2-1: l’urlo di Frattesi, Henry croce e delizia

Voti, pagelle e tabellino di Inter-Verona, lunch match di San Siro valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Finale al cardiopalma: alla fine la decide il guizzo di Frattesi

INTER

Sommer 6,5

Pavard 5,5 (83′ Frattesi 7)

Acerbi 5

Bastoni 6,5

Dumfries 4,5 (61′ Darmian 5,5)

Barella 6,5

Calhanoglu 6,5

Mkhitaryan 6,5 (83′ Sanchez SV)

Carlos Augusto 5,5 (73′ Dimarco 5,5)

Thuram 7 (73′ Arnautovic 4,5)

Lautaro Martinez 7

Allenatore: Inzaghi 6 – L’Inter rischia grosso è viene salvata al 100′ di gioco dal palo colpito su rigore da Henry. I nerazzurri non premono sull’acceleratore e si addormentano, lasciando troppo campo al Verona. Alla fine sono tre punti pesantissimi per chiudere il girone di boa davanti la Juventus: ma quanta fatica! A suo favore l’ingresso di Frattesi che decide la contesa dopo un finale folle.

TOP Inter: Thuram 7 – Con al fianco il ‘gemello’ Lautaro è un’altra storia. Partecipa all’1-0 dell’argentino e alcune giocate d’alta scuola strappano gli applausi della San Siro nerazzurra. Quando parte palla al piede al massimo gli prendi la targa: incontenibile.

FLOP Inter: Dumfries 4,5 – Ingresso in campo disastroso di Arnautovic, ma il peggiore tra i nerazzurri rimane l’olandese. Non sprinta come lui e Inzaghi vorrebbero, teme anche le incursioni di Doig sulla corsia di competenza. Non è al massimo della condizione e nel primo tempo accusa un altro problemino, restando comunque in campo. Certamente non nella sua migliore versione, il pubblico cerca di incoraggiarlo.

VERONA

Montipò 5

Tchatchoua 6

Coppola 5

Magnani 5,5

Doig 6

Duda 6

Suslov 7

Ngonge 6,5

Folorunsho 5,5

Mboula 5 (46′ Lazovic 5)

Djuric 6 (73′ Henry 5)

Allenatore: Baroni 6,5 – Il Verona ci crede fino all’ultimo e quasi compie l’impresa al Meazza davanti la capolista. Henry croce e delizia: la prestazione è sportiva, ma il ritorno a casa sarà pieno di rimpianti per gli scaligeri.

TOP Verona: Suslov 7 – Costruisce e si rende anche pericoloso dalle parti di Sommer, che gli chiude lo specchio poco dopo il fischio d’inizio. Piedi buoni e corsa: ne sentiremo parlare.

FLOP Verona: Mboula 5 – Il meno pimpante del quadrilatero offensivo di Baroni. Si vede di rado e non ha la gamba per far male alla difesa interista. Il tecnico scaligero intuisce le difficoltà e lascia negli spogliatoio all’intervallo.

Arbitro: Fabbri 5,5

Il tabellino di Inter-Verona: Thuram imprendibile, Arnautovic combinaguai

INTER-VERONA 2-1

13′ Lautaro Martinez; 75′ Henry (V); 93′ Frattesi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (83′ Frattesi), Acerbi, Bastoni; Dumfries (61′ Darmian), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (83′ Sanchez), Carlos Augusto (73′ Dimarco); Thuram (73′ Arnautovic), Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, de Vrij, Bisseck, Asllani, Klaassen, Sensi. Allenatore: Inzaghi

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Doig (73′ Cabal); Duda, Suslov; Ngonge, Folorunsho, Mboula (46′ Lazovic); Djuric (73′ Henry). A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Faraoni, Hongla, Kallon, Serdar, Saponara, Cruz, Pontes, Bonazzoli. Allenatore: Baroni

Arbitro: Fabbri (sez. Ravenna)

VAR: Nasca

Ammoniti: Suslov (V), Coppola (V)

Espulsi: Lazovic (V)

Note: recupero 1′ e 9′; spettatori 71.691