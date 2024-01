Moncada ‘beccato’ sugli spalti: tris di nomi nel mirino

Missione del Milan con Moncada che a Bologna ha assistito al match di ieri sera con tre calciatori nel mirino: i nomi

Il Milan continua a lavorare in maniera molto attiva sul mercato. Ripreso Gabbia dal Villarreal e perfezionato l’arrivo di Terracciano dal Verona, i rossoneri non hanno intenzione di fermarsi.

C’è da assicurare il presente, ma anche il futuro della squadra milanista. Proprio pensando al futuro si è mosso Geoffrey Moncada che ieri sera era presente sulla tribuna dello stadio Dall’Ara per assistere a Bologna-Genoa, anticipo della 19esima giornata di Serie A chiuso con il punteggio di 1-1: un gol in pieno recupero di De Silvestri ha risposto alla rete genoana siglata da Gudmundsson su punizione.

Proprio il talento islandese è uno dei calciatori su cui si è concentrata l’attenzione di Moncada nel match di ieri sera.

Calciomercato Milan, tris nomi in Bologna-Genoa

Il 26enne è protagonista di un grande campionato con otto gol messi a segno, bottino migliore di quello di Zirkzee, altro nome segnato sul taccuino del dirigente del Milan. Due attaccanti ma anche un centrocampista come Ferguson: il centrocampista del Bologna, ieri però assente, è un altro dei possibili obiettivi di mercato del club rossonero per la prossima stagione.

Moncada in missione quindi per osservare ancora più da vicino due dei calciatori che più hanno incantato in questa prima parte di campionato e ai quali il Milan sta pensando per la prossima annata.