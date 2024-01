Milan, riecco Musah e Okafor: il punto su tutti gli infortunati | CM.IT

Ecco quando rientreranno Musah, Tomori, Thiaw, Kalulu, Sportiello, Caldara e Okafor. Il punto della situazione al Milan

Sono ancora tanti gli infortunati in Casa Milan. Stefano Pioli contro l’Empoli dovrà fare a meno di diversi giocatori, fermi in infermeria, oltre a Ismael Bennacer e Samuel Chukwueze che hanno lasciato l’Italia per prendere parte alla prossima Coppa d’Africa.

La buona notizia è legata al rientro di Yunus Musah, regolarmente convocato, per la trasferta in Toscana, dopo aver saltato le ultime partite per problemi muscolari. Non ci sono altri recuperi, ma il prossimo che tornerà a disposizione è certamente Noah Okafor. L’attaccante, fermatosi contro il Monza, ha messo nel mirino la Roma, match in programma il 14 gennaio a San Siro.

Sono totalmente guariti dai loro rispettivi problemi anche Sportiello, Pellegrino e Caldara. L’ex Atalanta – come appreso da Calciomercato.it – si allena già con i preparatori dei portieri e deve solo ritrovare la forma migliore, così come i due difensori, che anche la prossima settimana proseguiranno con il loro percorso di riatletizzazione.

Milan, serve tempo per i difensori: il punto su Tomori, Kalulu e Thiaw

Servirà, invece, molto più tempo per rivedere Malick Thiaw, Pierre Kalulu e Fikayo Tomori. Per i centrali bisognerà aspettare metà febbraio per iniziare a capire quando sarà possibile rivederli in campo.

Pioli dunque per il momento dovrà ancora affidarsi ad altri difensori, da Simon Kjaer a Theo Hernandez, passando per Jan-Carlo Simic e Matteo Gabbia. L’ex Villarreal sarà, infatti, subito convocato per l’Empoli