Juventus di nuovo nel mirino, accusa pesante: “Accordo tradito”

L’ultima mossa di mercato della Juventus sta calamitando non poche critiche. Il dietrofront che ha fatto saltare il banco

Reduce dal largo successo ottenuto in Coppa Italia contro la Salernitana, la Juventus si sta preparando al prossimo impegno di campionato sempre contro i granata di Inzaghi. Parallelamente, però, l’area mercato bianconera è al lavoro per provare a migliorare l’organico a disposizione di Max Allegri.

Sotto questo punto di vista, il doppio binario entrate-uscite rappresenterà una delle chiavi di volta su cui si muoverà Cristiano Giuntoli. A tal proposito, nelle scorse ore la telenovela Huijsen è giunta ai suoi titoli di coda. Già atterrato nella Capitale, il giovane difensore è in procinto di firmare il contratto che lo legherà alla Roma fino al 30 giugno. Come vi avevamo anticipato, quella di ieri sarebbe stata la giornata decisiva per il futuro di Huijsen. Alla fine, il pressing della Roma ha sortito i suoi effetti: l’olandese classe ‘2005 si trasferisce alla corte di Mourinho con la formula del prestito secco. Percorso inverno, invece, farà Luigi Cherubini, che sarà messo sotto contratto dalla Juventus, ma a titolo definitivo.

Huijsen alla Roma, l’attacco di Bargiggia alla Juventus: “Attaccata all’euro”

Pur avendo da tempo l’accordo con il Frosinone, dunque, la Juventus ha dato il via libera alla fumata bianca Huijsen-Roma. I ciociari avevano infatti strappato il sì dei bianconeri, inizialmente disposti a far proseguire il percorso di crescita del giovane difensore alla corte di Di Francesco. L’irruzione della Roma, però, ha rimescolato le carte in tavola.

Il dietrofront della Juventus sta alimentando non poche critiche. Sull’argomento si è espresso anche Paolo Bargiggia, che non ha lesinato critiche all’operato della Vecchia Signora. Ecco quanto riferito: “La Juventus è così attaccata all’euro che per un milione complessivo (700 mila euro cash e Cherubini) ha tradito l’accordo preso con il Frosinone per il prestito di Huijsen dirottandolo alla Roma. Alla faccia della parola data e delle strette di mano”.