Inter-Verona, Inzaghi: “Non rispondo a Sogliano. Buchanan ottimo giocatore”

L’Inter ha vinto due a uno contro il Verona una partita folle. Ecco le parole di Inzaghi al termine del match

Un match folle quello tra Inter e Verona che ha visto i nerazzurri imporsi due a uno tra mille emozioni e tante polemiche. I ragazzi di Baroni non hanno accettato la decisione dell’arbitro di non annullare il gol del due a uno di Frattesi. Nel finale gli Scaligeri avevano comunque avuto l’occasione per pareggiare il match con il rigore di Henry; la conclusione dell’attaccante si è però fermato contro il palo.

Al termine del match il tecnico dell’Inter, Inzaghi, ha commentato la vittoria della sua squadra che si è laureata campione d’Italia. Ecco le parole dell’allenatore.

“Importante vincere anche queste partite, abbiamo creato, dovevamo essere più precisi nella rifinitura ma l’avversario era di valore e ha fatto a San Siro una gran partita. Una volta subito l’uno a uno abbiamo avuto due occasioni dove potevamo segnare, poi il gol del due a uno e il rigore contro. E’ stata una partita di sofferenza, a San Siro abbiamo fatto meglio ma anche queste partite sono importanti”

“Non rispondo a Sogliano, ho perso anche io partite così, chiaramente ci sta però penso sia stata una partita ottima con un rigore, giusto, assegnato al Verona perché Darmian sa di aver toccato l’avversario”

“Sul contropiede di Barella volevo il gol ma lui ha cercato di far segnare Sanchez che in campionato sta cercando il gol senza trovarlo”

“Probabilmente per Lautaro, con un altro svolgimento della partita, lo avrei tolto prima ma stava bene. Per quanto riguarda il campo ne ho parlato anche a nome del Milan, va migliorato perché è in condizioni pessime. Dovranno fare qualcosa anche se con due squadre impegnate non è semplice”.

“Abbiamo finito il primo round, le prime diciannove partite, un bottino importante ma ci sta altra squadra che sta tenendo il nostro passo e il Milan, con le altre, sono pronte ad approfittare di qualche passo falso. Abbiamo fatto girone di andata ottimo anche se le ultime e due partite sono state meno brillanti ma da queste partite si possono prendere indicazioni importanti”

“Pavard è importantissimo, giocatore internazionale che si è inserito nel migliore dei modi, ha avuto infortunio ma si è rimesso a lavorare con largo anticipo, con voglia e oggi ha fatto una grande partita”

“Buchanan ottimo giocatore, la società è stata brava a non farsi trovare impreparata dopo la difficoltà avuta con Cuadrado. Questo ragazzo arriva con esperienza internazionale, ha fatto un Mondiale, ho visto il suo allenamento ed ha ottimi dati fisici.