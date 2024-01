Infortunio al ginocchio, esce in stampelle: Monza-Inter a rischio

Saranno da approfondire con esami strumentali le condizioni del calciatore dopo il duro colpo di questo pomeriggio

Reduci da due vittorie ottenute nei primi anticipi di oggi, Inter e Monza si scontreranno tra una settimana nel match dell’U-Power Stadium. La squadra di Simone Inzaghi ha avuto non pochi problemi in casa contro il Verona acciuffando solo in zona recupero i 3 punti, come per i ragazzi di Palladino che per poco non hanno subito la rimonta del Frosinone.

Una sfida che nella passata stagione ha riservato sempre tanto spettacolo e colpi di scena, ma che potrebbe perdere uno dei possibili protagonisti. Il grande ex del match, Michele Di Gregorio, quest’oggi è stato costretto al cambio dopo 41′ di gioco a causa di un duro colpo subito al ginocchio.

Il portiere ha abbandonato il terreno di gioco e dopo qualche minuto è stato avvistato in panchina con l’ausilio di stampelle. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni tramite esami strumentali, nel frattempo la sua presenza in vista del match di settimana prossima contro l’Inter è fortemente in dubbio.