Due gol annullati, ammonizione e rigore sbagliato: i 20 minuti folli di Sassuolo-Fiorentina

Episodio dubbio durante Sassuolo-Fiorentina con il gol di Thorstvedt annullato dopo la revisione al VAR: proteste neroverdi e ammonizione

Episodio molto dubbio in avvio della ripresa di Sassuolo-Fiorentina: i neroverdi, già in vantaggio per 1-0, vanno in rete con Thorstvedt sugli sviluppi di un’azione nata da calcio d’angolo.

La rete del 2-0 però viene annullata dopo una lunga revisione al VAR da parte dell’arbitro Abisso. Minuti interminabili quelli durante i quali il direttore di gara rivede l’azione al monitor più volte. Alla fine decide di non convalidare il gol per una posizione di fuorigioco di Henrique.

Il 26enne centrocampista brasiliano è più avanti di tutti quando Ferrari conclude verso la porta, tiro ribattuto da Mandragora e che poi finisce sui piedi di Thorstvedt che batte Terracciano. Secondo Abisso la posizione del calciatore del Sassuolo non può essere giudicata ininfluente e così, dopo una lunga revisione al monitor, decide di far ripartire il match con una punizione a favore dei viola.

Sassuolo-Fiorentina, rigore e gol annullato alla viola

La decisione dell’arbitro non va giù però al Sassuolo con vibranti proteste sia in campo che in panchina.

A farne le spese è Pinamonti che viene ammonito dal direttore di gara per aver lanciato una bottiglietta d’acqua. Il match è poi ripreso regolarmente con il punteggio ancora fissato sull’1-0 per i padroni di casa, ma poco dopo (al 63′) con lo stesso ABisso fischiare un calcio di rigore in favore della Fiorentina, con ancora proteste neroverdi. Consigli è poi riuscito a parare il penalty tirato da Bonaventura.

Finita qui? Niente affatto perché la viola trova il pareggio con Quarta, ma anche in questo caso entra in scena il VAR: fuorigioco e rete annullata.