DIRETTA Serie A, Sassuolo-Fiorentina 0-0: partiti! – LIVE

La Fiorentina fa visita al Sassuolo a Reggio Emilia nell’ultimo anticipo del sabato valido per la 19esima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che vivono momenti di forma diametralmente opposti che sarà diretta dall’arbitro Abisso della sezione di Palermo.

Tra le squadre più in forma, i viola di Vincenzo Italiano vanno a caccia della quarta vittoria consecutive dopo le tre – tutte di misura e senza subire gol – inflitte al Verona, al Monza e al Torino. Lo scopo è quello di agganciare il Milan impegnato domani ad Empoli e chiudere il girone di andata in zona Champions League. Situazione molto differente per i neroverdi di Alessio Dionisi, reduci dalle sconfitte contro Milan e Genoa oltre che dalla eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Atalanta, che hanno totalizzato un solo punto nelle ultime cinque uscite. Urge una vittoria per non rischiare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport e in streaming su smartphone e tablet sulla app di Dazn. Nella passata stagione, su questo stesso campo, i gigliati si imposero con il punteggio di 3-1 grazie alle reti di Cabral, Saponara e Nico Gonzalez. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra Sassuolo e Fiorentina live in tempo reale.

Probabili formazioni Sassuolo-Fiorentina

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Lauriente; Pinamonti. All. Dionisi

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Brekalo, Bonaventura, Ikone; Beltran. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: