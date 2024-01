DIRETTA Serie A, Lecce-Cagliari | Formazioni UFFICIALI LIVE

Terza sfida valida per il sabato della diciannovesima giornata del campionato di Serie A, importante in chiave salvezza, tra Lecce e Cagliari

Dopo le gare che hanno visto scendere in campo Inter-Verona e Frosinone-Monza, il terzo impegno del sabato della diciannovesima giornata del campionato di Serie A, vede impegnate il Lecce e il Cagliari.

La squadra giallorossa, guidata in panchina da Roberto D’Aversa, è reduce da due sconfitte consecutive, contro l’Inter capolista di Simone Inzaghi e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, col terzultimo posto adesso distante solo sei punti. L’ultima vittoria, invece, risale al 16 dicembre scorso: 2-1 casalingo sul Frosinone di Di Francesco. Situazione più complicata per i sardi dell’allenatore Claudio Ranieri che arrivano a questo appuntamento dopo aver pareggiato in casa contro l’Empoli di Andreazzoli nel turno precedente. Terzultimo posto in classifica, in coabitazione col Verona e tre sconfitte nelle ultime cinque partite: c’è bisogno di un’inversione di tendenza immediata. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Via del Mare’ di Lecce.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-CAGLIARI

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Oudin, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou; Viola; Oristanio, Petagna. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 48; Juventus 43; Milan 36; Fiorentina 33; Bologna* 32; Atalanta 29; Roma 28; Napoli 28; Lazio 27; Monza* 25; Torino 24; Genoa* 21; Lecce 20; Frosinone* 19; Udinese 17; Sassuolo 16; Verona* 14, Cagliari 14; Empoli 13; Salernitana 12

*una partita in più