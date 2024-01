Allegri: “Domani gioca NIcolussi Caviglia, Cambiaso ha la febbre”

E’ nuovamente tempo di vigilia per la Juventus, stavolta di Serie A. Domani, in trasferta, la formazione di mister Massimiliano Allegri affronterà nuovamente la Salernitana

Allo stadio ‘Arechi’ di Salerno il secondo atto di questa doppia sfida in pochi giorni. Mister Inzaghi dopo la sconfitta ha già annunciato che sarà una formazione granata differente. Qui di seguito le parole di mister Allegri in merito alla sfida valevole per la 19^ di campionato.

INSIDIE DI DOMANI – “Le insidie ci sono, giocare a Salerno non è mai semplice e, dopo la vittoria di Verona in campionato, hanno tante speranze di raggiungere la salvezza. La Coppa Italia è stata una partita a sé, domani sarà diverso”

NICOLUSSI – “Domani dovrebbe giocare lui”

Yildiz o Chiesa? – “Non è questione di dare continuità, quella ce l’hanno. Chi gioca dall’inizio e chi subentra sono giocatori importanti. L’altra sera sono entrati giocatori che hanno fatto bene nell’uno contro uno, come Weah e Kenan. Non bisogna vedere chi parte dall’inizio come titolare. Domani dovrò spezzare la partita a qualcuno. Mancherà Cambiaso, ha la febbre”.

“Dobbiamo continuare a lavorare e nel nostro percorso di crescita

