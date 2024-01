Dionisi fatica a capire: “Se si annullano questi gol è difficile”

Il Sassuolo porta a casa tre punti contro la Fiorentina: Alessio Dionisi commenta il match nel post gara

Vittoria fondamentale per il Sassuolo che batte 1-0 la Fiorentina e mette fine ad un’astinenza dai tre punti che durava da fine novembre.

Al termine del match, il tecnico neroverde Alessio Dionisi ha commentato così il match: “Nelle ultime sei partite abbiamo fatto quattro punti. Prima di questa partita, non era semplice pensare di vincere con la Fiorentina per il percorso che stiamo facendo, per le difficoltà che stiamo avendo. Stiamo facendo prestazioni positive da un po’, anche contro il Milan. Speriamo che questo risultato ci aiuti: è stato sudato, giocato anche al VAR, stare dentro alla partita non era semplice nel nostro stadio ma sentendo sempre i tifosi della Fiorentina, perché questo è”.

GOL ANNULLATO – “L’ho rivisto velocemente, però la mia idea è la stessa vostra: se annullano anche questi è difficile. I nostri tecnici mi hanno detto che doveva andare a rivederla e poi convalidarlo”.

Sassuolo-Fiorentina, Dionisi: “Mi piacerebbe allenare giocatori più pronti”

VECCHIA GUARDIA – “L’allenatore deve fare delle scelte, quindi magari Ferrari è stato messo in discussione: ora sta giocando di più per merito e perché dà più garanzie. Abbiamo cambiato tanti, ne sono arrivati tanti che non hanno mai giocato in Serie A, tanti sono stranieri, fanno fatica ma devono mettere in campo. Servono episodi, giocatori in salute, qualità del gioco che si accresce con i risultati. A Milano tecnicamente abbiamo fatto meglio rispetto ad oggi. Ovvio che poi è l’allenatore che viene messo in discussione, ma fa parte del pacchetto. Cerco di mantenere un equilibrio interno, anche grazie alla società. A volte mi piacerebbe allenare giocatori più pronti, ma il Sassuolo è questo. Oggi abbiamo perso Toljan che è il calciatore che ha giocato di più. I due giocatori che hanno giocato di più lo scorso anno sono andati via”.