“Datelo via, non lo voglio più vedere”: bocciatura totale Inter

Prestazione con luci e qualche ombra per l’Inter contro il Verona, c’è un giocatore nerazzurro duramente criticato

Inizio di gara non semplicissimo, per l’Inter, contro il Verona. L’approccio al 2024 non dei migliori per i nerazzurri, che hanno patito nei primissimi minuti l’aggressività degli scaligeri, per poi prendere gradualmente possesso del ring.

Alla prima accelerazione, nerazzurri in vantaggio con Lautaro Martinez e poi progressivamente padroni della situazione, anche se i gialloblù continuano a metterci intensità e coraggio. Note positive per gli uomini di Simone Inzaghi, quasi tutti abbondantemente sopra la sufficienza. Ma per qualcuno, arrivano le critiche.

Inter, bufera Dumfries: “Buchanan gli soffia il posto”

Prestazione non brillante da parte di Denzel Dumfries, da poco rientrato da un infortunio. L’olandese, anzi, a metà primo tempo aveva anche fatto preoccupare tutti per un piccolo problemino fisico, poi rientrato.

La sua gara, comunque, è stata caratterizzata da qualche errore di troppo e i commenti sui social arrivano impietosi. Più di qualcuno chiede la cessione immediata e altri immaginano un Buchanan, nuovo arrivato, pronto a prendersi il suo posto. Ecco alcuni messaggi:

date via sto catorcio di dumfries che non lo posso più vedere — ilaria (@c4oscalmo) January 6, 2024

Dumfries pensa al rinnovo. Ma se va così.. 🖐🖐#InterVerona — paolo baldi (@paolobaldi3) January 6, 2024

Come si giocava bene a calcio

senza Denzel Dumfries — SSam 🐍 (@__SSam_77) January 6, 2024

Dumfries tiene menos ganas de jugar que yo de laburar — 𝙵𝚊𝚔𝚞 (@Faku_FCIM) January 6, 2024