Si ferma l’esterno, UFFICIALE: infortunio muscolare e niente Supercoppa

E’ arrivato il comunicato ufficiale che spazza via ogni dubbio. Il giocatore è out per una lesione della coscia destra

Niente Supercoppa per il giocatore. Il comunicato ufficiale non lascia alcun dubbio: i controlli medici a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione al muscolo semi-lendinoso della coscia destra.

E’ questa la nota del Real Madrid in merito alle condizioni di Lucas Vazquez, che salterà certamente la prossima gara di Coppa del Re, in programma domani alle ore 21.30, contro l’Arandina.

Real Madrid, Vazquez out per la Supercoppa

Il giocatore spagnolo, chiaramente, non ci sarà nemmeno in Supercoppa. La competizione, in programma, dal 10 gennaio, vedrà i Blancos scendere in campo contro l’Atletico Madrid, per un derby che si preannuncia davvero incandescente.

In caso di successo, il Real, poi, si giocherebbe il trofeo con la vincente del match tra il Barcellona e l’Osasuna, in programma giovedì 11 gennaio. La finale, invece, andrà in scena domenica 14 gennaio alle ore 20.00.

Una brutta tegola per Carlo Ancelotti che perde una pedina importante: non certo un titolarissimo, ma un calciatore, fin qui, da venti presenze, quindici in campionato e cinque in Champions League, per più di 700 minuti giocati.