Sconfitta a tavolino e squalifica: ribaltone UFFICIALE

Cambia il risultato del match con il giudice sportivo che decreta la sconfitta a tavolino e infligge una squalifica di due settimane

Ricorso accolto, cambia il risultato del campo e tre punti vengono sottratti alla squadra che aveva fatto suo il successo al termine dei novanta minuti.

Ancora una volta entra in scena la giustizia sportiva e ancora una volta il verdetto del campo è diverso da quello che arriva nelle aule federali. Questa volta siamo nel campionato Regionale delle Marche Under 19 e la decisione riguarda la partita disputata lo scorso 20 dicembre tra Fermignanese 1923 e l’ASD Atletico Mondolfomarotta. Una gara che sul campo era terminata 3-1 per i padroni di casa che si sono visti però sottrarre i tre punti dal giudice sportivo.

Accolto, infatti, il ricorso presentato dalla società ospite che ha presentato reclamo per un errore nella formazione della Fermignanese. Stando a quanto dichiarato nel ricorso, infatti, il club ha impiegato quattro calciatori fuori quota nell’arco del match, superando quindi il limite di tre imposto dall’attuale normativa.

Formazione sbagliata, sconfitta a tavolino e squalifica

Una irregolarità che il giudice sportivo, “esperiti i dovuti accertamenti” e controllato il referito arbitrale, ha potuto constatare.

Nel comunicato, infatti, si legge che la “US Fermignanese 1923 ha schierato in campo, oltre ai 3 calciatori impiegati da inizio partita, un ulteriore calciatore “fuori quota”, superando così il numero massimo consentito”. Per questo motivo è stato deciso l’accoglimento del ricorso, con la sconfitta a tavolino per la Fermignanese e la inibizione del Dirigente accompagnatore del club, Danilo Trufelli, fino al 17 gennaio 2024.

In virtù di questa decisione, i padroni di casa si vedono sottratti i tre punti in classifica, mentre ne guadagni altrettanti l’Atletico Mondolfomarotta.