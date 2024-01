Rischia la maxi squalifica: ricorso UFFICIALE in Coppa

Il calciatore potrebbe essere punito con una sanzione severissima dal Giudice Sportivo dopo il match giocato in Coppa

Dopo l’espulsione rimediata nell’ultimo turno di Coppa dal suo attaccante, il club ha deciso di muoversi in prima battuta e presentare ricorso ufficiale per cercare di ottenere uno sconto della pena. Dopo il cartellino rosso estratto dall’arbitro per un’entrata giudicata scomposta, il calciatore potrebbe andare incontro ad uno stop di tre giornate.

A rischiare la maxi stangata dal Giudice Sportivo è Dominic Calvert-Lewin, centravanti dell‘Everton allontanato con il rosso diretto nel match pareggiato per 0-0 al terzo turno di FA Cup contro il Crystal Palace. Al minuto 79′, infatti, l’attaccante inglese è stato punito per un fallo in scivolata su Nathaniel Clyne, inizialmente sfuggito al direttore di gara in campo, ma corretto dall’intervento del Var a richiamare l’arbitro.

Una decisione che ha fatto esplodere le proteste dalla panchina dei ‘Toffees’, come ammesso dal tecnico Sean Dyche al termine dell’incontro: “Continuo ad essere un sostenitore del Var, ma il sistema sta cominciando a mettere alla prova la mia pazienza”. Contro la decisione di punire l’entrata di Calvert-Lewin con il cartellino rosso, il club inglese ha annunciato ufficialmente di aver presentato ricorso alla Federcalcio Inglese.

Caos Everton, ricorso UFFICIALE contro l’espulsione: il comunicato

L’Everton, per non incappare nel rischio di perdere uno dei suoi calciatori più importanti per diverse giornate, si è affrettato a presentare ricorso.

Questo il comunicato ufficiale diffuso dai ‘Toffees’: “L’Everton Football Club ha notificato quest’oggi alla FA la sua decisione di presentare ricorso contro il cartellino rosso estratto a Dominic Calvert-Lewin nel match del terzo turno della FA Cup contro il Crystal Palace di giovedì sera”. Il club di Liverpool, inoltre, ha fatto sapere di non essere per niente soddisfatto del trattamento arbitrale che gli è stato riservato negli ultimi tempi.