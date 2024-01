Ribaltone UFFICIALE: panchina affidata a Walter Zenga

L’ex portiere dell’Inter è tornato in pista: Walter Zenga infatti ha firmato per il suo nuovo club ed è pronto ad iniziare questa avventura

In carriera è stato uno dei migliori portieri scrivendo pagine importanti con la maglia dell’Inter: stiamo parlando di Water Zenga, estremo difensore molto forte tra i pali. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha iniziato la sua carriera da allenatore e, nel ruolo di tecnico, è stato anche in Italia allenando squadre come Catania, Palermo e Cagliari.

Una persona diretta con idee di gioco decisamente precise e la voglia di imporsi con un calcio bello ed efficace. Una filosofia che Walter Zenga è pronto a portare nel suo nuovo club: l’allenatore, infatti, ha firmato un contratto di un anno e mezzo con l’Emirates Club.

Zenga all’Emirates Club: “Prometto di dare tutto”

La nuova squadra dell’ex portiere non sta vivendo un periodo semplicissimo: ultimo posto in classifica e sono reduci da otto sconfitte consecutive. Serve dunque un cambio di passo piuttosto netto con Zenga pronto a vivere questa nuova avventura. L’allenatore si affiderà, per uscire da questa situazione, alle sue idee ma anche ad Iniesta, giocatore di esperienza internazionale e con una qualità tecnica superiore alla media.

“Prometto di dare tutto ciò che ho e di impiegare le mie energie per aiutare la squadra e farla salire in classifica”. Queste le prime parole di Walter Zenga chiamato ad una vera e propria impresa. Solo il tempo ci dirà se la scelta del club è stata corretta.