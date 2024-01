Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 5 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 5 gennaio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 5 gennaio 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Su ‘La Gazzetta dello Sport’ in prima pagina si esalta la vittoria della Juventus in Coppa Italia contro la Salernitana: “Signora 6 Tremenda”, giocando ovviamente col punteggio finale. In taglio alto c’è ‘Inter pazza di Thuram’. Di spalla il mercato Milan ‘Comprare per cedere. Brassier e altri colpi per la rimonta’, poi la Roma ‘Pinto e a capo. Il manager va via: lascia ai Friedkin 44 milioni di utili’.

Su ‘Il Corriere dello Sport’ ovviamente tutta l’attenzione sull’addio di Tiago Pinto annunciato ieri: ‘Rivoluzione Roma’ con Friedkin che ‘adesso decide su Mou’. Di spalla ‘Juve, 6 gol: è ai quarti. Mago Yildiz’. Poi ancora gli altri titoli col mercato: ‘Napoli scatenato. Dragusin dice sì’, ‘Faraoni e Ngonge per la Fiorentina’ e ‘Lazio, per Felipe offerti 15 milioni’. In taglio basso l’approfondimento ‘Se il baby calcio è un lusso’.

Su ‘Tuttosport’ focus sulla vittoria bianconera di ieri: ‘Ragazzi che Juve!’ Di spalla ‘Vlahovic, l’Arsenal ci ritenta. Sudakov ci spera’. E ancora ‘Roma inquieta: Pinto saluta. Mou: telefona a Huijsen’. In taglio basso ‘Doig, sì al Toro. Juric, sì a Doig’. Infine ‘Icardi e quei messaggi all’Inter’, ‘Riecco Ibra. Scossa a Leao’ e ‘Napoli-Samardzic: sì. AdL chiama Petrachi’.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 5 gennaio 2024

Solito sguardo anche ai quotidiani esteri, soprattutto in Spagna stavolta.

Su ‘AS’ in prima pagina c’è Mbappe che ha parlato ieri del suo futuro dopo la vittoria della Supercoppa col PSG. ‘Juega al despiste’, letteralmente ‘Gioca il gioco’. Il francese infatti ha detto di non aver preso ancora una decisione sul suo futuro. Sul ‘Mundo Deportivo’ invece il titolo è ‘Triunfo Vital’, quello del Barcellona di ieri sera al 93′ su rigore (contestatissimo) trasformato da Gundogan in casa del Las Palmas.