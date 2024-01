Juventus, da Djalo a Kean: si infiamma il mercato

Non solo il campo: la Juventus sarà protagonista, in questa sessione invernale, anche sul mercato con diverse operazioni come Djalo a Kean

La Juventus, reduce dal netto sei a uno rifilato alla Salernitana in Coppa Italia, sta preparando il match di campionato sempre contro i ragazzi di Filippo Inzaghi. Una partita importante per la stagione dei bianconeri che vogliono continuare a tenere il passo dell’Inter capolista. L’obiettivo di Vlahovic e compagni è quello di lottare, fino alla fine, per lo scudetto e proprio per questo la società à intenzionata ad essere grande protagonista nel mercato invernale.

Nella giornata di oggi è stata chiusa l’operazione Huijsen con il giovane difensore centrale ad aver accettato la Roma per giocare con più continuità nella seconda parte di stagione. I giallorossi avevano bisogno di rinforzare il reparto arretrato e il classe 2005 può rappresentare una soluzione importante all’interno del sistema di gioco di Mourinho.

La cessione del difensore però non sembra essere l’unica operazione che i bianconeri vogliono portare al termine in questo mese di gennaio. Sempre dal punto di vista difensivo bisogna fare attenzione al nome di Tiago Djalo: il classe 2000, in forza al Lilla, può essere impiegato sia come difensore centrale sia come terzino su entrambe le corsie.

La Juventus sta provando a superare la concorrenza dell’Inter per chiudere la trattativa: operazione che, per essere portata a termine, necessità una cessione da parte dei bianconeri e questo può essere quella di Ranocchia al Palermo.

Mercato Juventus: Kean può lasciare i bianconeri a fine mercato

Per quanto riguarda il discorso mercato in casa bianconera non possiamo non tenere in considerazione la situazione di Kean. L’attaccante è ancora alle prese con l’infortunio ma, a livello offensivo, Allegri può contare sulla coppia titolare Vlahovic–Chiesa, su un Milik che la società ha comprato a titolo definitivo e sul giovane talento Yıldız.

L’attaccante sta mostrando tutto il suo talento realizzando due gol bellissimi contro Frosinone e Salernitana. Giocatore sempre più al centro del progetto bianconero e il diciottenne è destinato ad essere uno dei punti fermi dei bianconeri dei prossimi anni. In una situazione del genere, il futuro di Kean potrebbe essere lontano dai bianconeri.

Il centravanti rischia di avere veramente poco spazio con la Juventus che, negli ultimi giorni di questo mercato invernale, potrebbe valutare l’opzione della cessione in prestito. Kean ha ottime capacità tecniche e fisiche ma, fino ad ora, non è riuscito a mostrare completamente le sue qualità.

La Juventus, esclusa la Coppa Italia, gioca una sola volta a settimana e proprio per questo la situazione Kean va monitorata quotidianamente con gli ultimi giorni di mercato che rischiano di essere determinanti.