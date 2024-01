Juve, Allegri si gode Andrea ‘Joao’ Cambiaso: assist, gol e intelligenza tattica

La Juventus si sveglia ai quarti di finale di Coppa Italia. Ieri sera allo Stadium in scena una vittoria roboante: contro la Salernitana i bianconeri passano per 6-1. E oggi è già tempo di mettere nel mirino la prossima sfida, di Serie A, ancora contro i campani

Protagonista della vittoria e man of the match, Andrea Cambiaso. Eclettico e intelligente esterno di mister Allegri, che ha messo in mostra tutte le sue qualità firmando inoltre un gol e un assist.

Per la prima volta, tra campionato e Coppa Italia, Andrea Cambiaso ha sia fatto gol che firmato un assist nello corso del medesimo match. Non basta questo dato, ma rende l’idea, dell’eccezionalità della partita dell’esterno di Max Allegri.

Partita tecnicamente e tatticamente perfetta per il classe 2000. Arrivato per giocare a sinistra, si è preso anche la corsia di destra, a volte pure più dentro al campo nel corso di questa stagione, formando un bel tandem con Weston McKennie. Andrea Cambiaso è un giocatore moderno e totale, che si spende bene su entrambi i fronti laterali e che non sbaglia mai una scelta: intelligenza tattica e visione di gioco ne fanno un vero giocatore pensante. Lui stesso lo ha ammesso. “Ero più istintivo”, adesso meno. Ragiona con la palla tra i piedi, Andrea, e si vede… e poi sbaglia pochissimo. Ieri nulla, a dire il vero.

Prima dello stesso Cambiaso, era stato Daniele Rugani l’ultimo difensore italiano della Juventus a trovare un gol e un assist nella stessa sfida. Era il 2017. Numero 24 che ieri, anche lui, ha trovato la via della rete.

Juventus, Andrea Cambiaso come il suo idolo Joao Cancelo

La Juve vince 6-1 con la Salernitana, ma si prende un bello spavento in avvio. Dopo il gol di Ikwuemesi ci pensa per Cambiaso a suonare la carica con un assist e un gol.

Ieri sera, pareva di vedere il suo idolo… che, per chi non lo sapesse ancora, è Joao Cancelo. E insomma, la strada pare essere quella giusta. Andrea è uno di quelli che quando la Juventus gli ha fatto trovare la maglia del terzino portoghese autografata quasi non credeva che potesse essere vera. Invece, lo era. Com’è stata vera e concreta la prestazione del genovese allo stadium contro la Salernitana.

In occasione del pareggio della Juventus, calibra alla perfezione la sponda per Fabio Miretti, autore anche lui di una grande prova; per il vantaggio della Juventus, si mette poi nei panni di uomo-gol: sponda di Danilo e conclusione dall’alto tasso di coordinazione. Dal lato sinistro dell’area di rigore, insomma: lo puoi trovare ovunque. Altro dato, tra l’altro: per la seconda volta in questa stagione, un difensore della Juventus ha fornito un assist per un altro difensore: ieri il capitano per il 27, in precedenza proprio Cambiaso, per Gatti, in occasione del gol vittoria contro il Napoli. Corsi e ricorsi, che sottolineano però la presenza dell’ex Bologna e Genoa nella manovra della Juventus. E al termine del roboante 6-1, nessuno può storcere il naso se il premio “man of the match” lo prende proprio Andrea Joao Cambiaso.