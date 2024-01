Juve, Allegri: “Ottima reazione allo svantaggio. Yildiz? Un gol da grande giocatore”

La Juventus supera l’ostacolo Salernitana e strappa il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, che si terranno giovedì prossimo all’Allianz Stadium. A fare visita ai bianconeri il Frosinone

Dopo il roboante 6-1 ha parlato come di consueto mister Massimiliano Allegri, che appare contento, ma sottolinea alcuni aspetti su cui la sua Juve deve lavorare.

La Juventus vince con un risultato largo, dopo essere passata in svantaggio. Allegri appare soddisfatto: “Era importante passare il turno, direi fondamentale. Per noi la Coppa Italia è importante siccome non abbiamo le competizioni europee. Dopo lo svantaggio abbiamo reagito bene”. La Juventus ritroverà la Salernitana tra tre giorni, allo stadio Arechi: “Domenica troveremo una formazione arrabbiata, sarà complicato a Salerno”.

Nonostante il 6-1, Max Allegri trova anche degli aspetti su cui la sua Juve deve migliorare: “Dobbiamo migliorare gli errori del primo tempo, faccio riferimento alla precisione e alla qualità dei passaggi. Potevamo chiudere il primo tempo più di 2-1. Ora godiamoci questa vittoria, ma domani pensiamo a Salerno. Non possiamo perdere punti in campionato“. La Juventus questa sera ha creato e giocato, a tratti dando l’impressione di divertirsi. Allegri, però, tiene alta l’attenzione: “Ci siamo divertiti? Stiamo migliorando, ma non si deve cadere nel tranello di divertirsi senza poi vincere. Dobbiamo trovare equilibrio”.

Juventus, Allegri: “Bene Miretti e Cambiaso, Gatti ha fatto una buona partita”

Allegri parla poi anche di alcuni interpreti, elogiando chi è entrato e difendendo Gatti, autore di un errore che ha decretato il vantaggio della Salernitana in avvio di match.

“C’è stato un impatto notevole di tutti gli entrati. Chiesa ha fatto veramente bene, Yildiz va lasciato sereno e tranquillo. Chi è entrato, è entrato con la cattiveria giusta. Era importante non sbagliare l’approccio”.

Pungolato ancora sul turco, Allegri si lascia andare sul gol di Yildiz. Come Baggio o come Del Piero? Il mister risponde: “Lo fanno i grandi giocatori”.

Grande prova di Andrea Cambiaso, autore di gol e assist, ma anche di Fabio Miretti, difeso alla vigilia: “Miretti e Cambiaso hanno fatto bene tecnicamente. Fabio doveva fare il secondo gol, ma ha qualità che non si discutono. Ha già più di 50 partite nella Juventus e stasera ha dimostrato di essere ciò che è, un tecnico e intelligente”. L’allenatore prende poi le parti del centrale col numero 4 autore di un errore grave in avvio: “Gatti? Ha fatto un errore, ma si è ripreso e ha fatto una buona partita”.