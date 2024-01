Gilardino insegue il record di Blessin: il Genoa prova il tutto per tutto

Gilardino alla ricerca del record di Blessin con il Genoa: proverà a farlo con il Bologna, un avversario tutt’altro che facile.

Al Dall’Ara di Bologna i padroni di casa ospiteranno un Genoa reduce da due pareggi importanti contro Juventus ed Inter, infamezzati dall’ottimo successo contro il Sassuolo.

Gli uomini di Gilardino si sono dimostrati una vera e propria bestia nera per le big, come hanno potuto constatare anche Napoli e Roma: il tecnico, infatti, ha costruito una squadra davvero solida e compatta, con delle vere e proprie punte di diamante in tutti i reparti che, in pochissimo tempo, sono diventati dei veri e propri oggetti del desiderio da parte delle big italiane ed europee.

Il tecnico dei rossoblu, inoltre, proverà a dare continuità di rendimento cercando, nel lungo termine, di battere il record che, in Serie B, era riuscito ad Alexander Blessin. Stiamo infatti parlando della serie di otto risultati utili consecutivi (sette pareggi ed una vittoria), la striscia più lunga della storia iniziata a marzo 2022.

Al momento l’allenatore è a quota tre gare, ma la sensazione è che i liguri abbiano tutte le carte in regola per provare quantomeno ad avvicinarsi a quel numero, sebbene in Serie A sia davvero difficile riuscirci.

Gilardino all’inseguimento di Blessin: i precedenti

Non sarà una gara semplice per entrambe le compagini, con il Genoa che proverà ad allontanare ulteriormente la zona retrocessione, mentre il Bologna proverà a rimanere ancorato alla zona che l’anno prossimo li potrebbe portare dritti in Europa.

Il Grifone, però, sta vivendo un’ottima annata: 20 punti in 18 partite, la migliore partenza dal 2016 in Serie A. Attenzione a Malinovskyi: il Bologna è uno dei suoi avversari preferiti ai quali segnare. Per lui, infatti, sono già due le reti in Serie A contro i felsinei.