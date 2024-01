Conte ritrova Lukaku: deciso il doppio colpo in Serie A

Il tecnico leccese, attualmente senza panchina, potrebbe riabbracciare il pupillo dalla prossima stagione

Come già annunciato in più interviste, Antonio Conte porterà a termine il suo anno sabbatico lontano dai campi. Il tecnico leccese si ritrova senza panchina da quasi un anno, dopo aver sostanzialmente rescisso consensualmente il contratto che lo legava al Tottenham nel marzo 2023.

Da quel momento, la scelta di prendersi un periodo di riposo e staccare la spina prima di tornare al timone di un nuovo progetto. L’obiettivo dell’allenatore, adesso, è di intraprendere una nuova avventura da inizio stagione, senza dover subentrare in corso d’opera a campionato già avviato. Fari dunque puntati su Conte per la prossima estate, quando diverse big di Serie A e non solo potrebbero decidere di cambiare guida tecnica in panchina e bussare alla sua porta.

Se, come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, José Mourinho continua a dialogare con i Friedkin per raggiungere un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno, chi rischia di non essere riconfermato è Stefano Pioli. L’allenatore rossonero è reduce da una stagione complicata, non solo sul piano dei risultati dei suoi ragazzi, ma anche per via di una gestione atletica messa in discussione dai tanti infortuni muscolari accusati.

Calciomercato Milan, scelto il colpo Lukaku insieme a Conte

Qualora il Milan dovesse dunque valutare la possibilità di cambiare allenatore, tra i candidati alla panchina inevitabilmente potrebbe tornare di moda Antonio Conte.

Il tecnico leccese ha già allenato e vinto sia con la Juventus che con l’Inter e, conoscendo la sua incredibile fame di vittorie, potrebbe accogliere la sfida rossonera come una possibilità intrigante per trionfare con un’altra big del campionato italiano. Nel sondaggio lanciato quest’oggi sui canali social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri lettori quale colpo ideale vorrebbero venisse messo a segno con Conte in panchina.

A trionfare su Twitter è stato Romelu Lukaku con il 37%. L’attaccante belga, lo ricordiamo, si trova in questo momento alla Roma in prestito dal Chelsea e viene considerato da anni un pupillo a tutti gli effetti del tecnico leccese. Alle sue spalle si sono poi posizionati Hakimi al 27,8% e Milinkovic-Savic con il 18,5%. Ultimo posto al 16,7% per Dejan Kulusevski, già allenato al Tottenham.