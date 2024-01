Conte al posto di Allegri: l’annuncio travolge anche Vlahovic

La Juventus potrebbe cambiare allenatore il prossimo anno: Conte al posto di Allegri, c’è l’annuncio che riguarda anche Vlahovic

Nella girandola di indiscrezioni che riguardano il calciomercato di gennaio, la Juventus sta un po’ in disparte. Giuntoli cerca il nome buono per rinforzare la squadra di Allegri, ma senza l’occasione giusta i bianconeri potrebbero decidere anche di restare con la rosa attuale.

Del resto, senza competizioni europee da affrontare e con i tanti giovani che stanno emergendo in questa stagione, non c’è esigenza quanto meno numerica di andare ad intervenire in entrata. Ovviamente, qualitativamente la formazione bianconera può sicuramente essere migliorata, ma per farlo a gennaio serve la grande occasione che, al momento, non sembra essere all’orizzonte.

Giuntoli comunque è al lavoro e guarda anche più in là di gennaio, proiettandosi alla prossima stagione. Quella che potrebbe rappresentare una vera rivoluzione e che potrebbe anche vedere un volto nuovo in panchina con l’addio di Allegri. È quanto pensa Giancarlo Padovan, intervenuto ai microfoni del canale Twitch di TvPlay per parlare anche della questione allenatore della Juventus.

Calciomercato Juventus, intreccio Conte-Allegri-Vlahovic

Nel corso del suo intervento, Padovan ha parlato di un possibile cambio in panchina: “Non a gennaio ma a giugno cederei subito Vlahovic. Secondo me – ha poi aggiunto – Allegri andrà via e arriverà Conte”.

Tornando a Vlahovic, il giornalista ha anche affermato: “Non sa fare quel che Allegri chiede dal punto di vista tattico e poi è un depresso cronico”. Dalla panchina della Juventus a quella del Milan, con Pioli destinato ad andare via: “Difficilmente troverà una squadra in Serie A. Non credo la Roma, ha allenato la Lazio e non ha il carisma giusto per gestire quella pressione. Nel Milan ha fatto male, lo scorso anno è arrivato quinto e ha perso tutti i derby. Ha perso partite semplici, poteva passare il girone in Champions e il terzo posto non è saldo: non sono sicuro che i rossoneri possano entrare tra le prime quattro, mentre potrebbero fare bene in Europa League”.