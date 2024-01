Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: diciannovesima giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

Si chiude il girone di andata in Serie A. Il 19esimo turno si apre stasera con Bologna-Genoa e va in archivio con Roma-Atalanta, domenica sera. L’Inter scenderà in campo contro il Verona, la Juventus, invece, farà visita alla Salernitana. Trasferta anche per il Milan, impegnato sul campo dell’Empoli

SERIE A, PROBABILI FORMAZIONI E CONSIGLI FANTACALCIO

Bologna-Genoa venerdì ore 20.45

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori, Lykogiannis; Aebischeri, Freuler; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Retegui.

TOP: Zirkzee è irrinunciabile. Ok Malinovskyi

FLOP: De Winter non ci convince

RISCHIATUTTO: Attenzione a Fabbian

Inter-Verona sabato ore 12.30

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram.

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Terracciano; Folorunsho, Hongla, Duda; Ngonge, Djuric, Lazovic.

TOP: Thuram va schierato. Occhio a Ngonge

FLOP: Non è la giornata di Magnani

RISCHIATUTTO: Calhanoglu vuole tornare al bonus

Frosinone-Monza sabato ore 15

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Monterisi; Gelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Kaio Jorge, Harroui.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Pereira, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo.

TOP: Soule e Colpani, fantasia al potere

FLOP: Gagliardini rischia

RISCHIATUTTO: Harroui sta crescendo velocemente

Lecce-Cagliari sabato ore 18

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Blin, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Oudin, Piccoli, Strefezza.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Sulemana, Makoumbou, Deiola; Viola; Oristanio, Petagna.

TOP: Strefezza e Oristanio, eccoli i game changer

FLOP: Deiola non ci sembra al top

RISCHIATUTTO: Gendrey è in ascesa

Sassuolo-Fiorentina sabato ore 20.45

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Brekalo, Bonaventura, Ikoné; Beltran.

TOP: Boloca sta facendo bene. Ok Bonaventura

FLOP: Ferrari no!

RISCHIATUTTO: Beltran e Pedersen le possibili sorprese

EMPOLI-MILAN domenica ore 12:30

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Ismajli; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Simic, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao.

TOP: Leao deve sbloccarsi! Ok Reijnders e Pulisic

FLOP: rischio malus per Luperto

RISCHIATUTTO: Maldini per il classico gol dell’ex

TORINO-NAPOLI domenica ore 15:00

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Tameze, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Kvaratskhelia, Raspadori, Politano.

TOP: è tempo di Raspadori! Bene Sanabria e Kvara

FLOP: Non fidatevi di Rodriguez

RISCHIATUTTO: Buongiorno può sorprendere tutti!

UDINESE-LAZIO domenica ore 15:00

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Kabasele, Ferreira; Ebosele, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

TOP: Zaccagni da rilanciare! Sì a Lucca e Guendouzi

FLOP: Walace non porta bonus

RISCHIATUTTO: non dimenticatevi di Kamada!

SALERNITANA-JUVENTUS domenica ore 18:00

SALERNITANA (4-3-3): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber, Bradaric; Maggiore, Bohinen, Legowski; Candreva, Ikwuemesi, Tchaouna.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Nicolussi, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

TOP: Chiesa non deluderà! Bene Cambiaso e Candreva

FLOP: Daniliuc può affondare

RISCHIATUTTO: Gatti è pronto a metterci la testa!

ROMA-ATALANTA domenica ore 20:45

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere.

TOP: Lukaku sfida tutti! Ci piacciono Koopmeiners e Pellegrini

FLOP: Djimsiti meglio tenerlo fuori

RISCHIATUTTO: Mancini sa come sorprendere in area avversaria