Salernitana alla ricerca del record contro la Juventus: non succede da quasi un anno

La Salernitana contro la Juventus in Coppa Italia proverà a passare il turno per raggiungere i quarti, ma anche a superare un record.

La Salernitana volerà all’Allianz Stadium di Torino per sfidare la Juventus negli ottavi di finale di Coppa Italia. Gli uomini di Filippo Inzaghi, fanalino di coda in Serie A, tenteranno l’impresa in casa dei bianconeri e, allo stesso tempo, proveranno a dare continuità al risultato di Verona, in cui non solo hanno portato a casa i tre punti grazie alla rete di Tchaouna, ma anche in termini di porta inviolata.

Un tema interessante della partita, infatti, è anche questo: da una parte troviamo la Vecchia Signora, seconda in Serie A per clean sheet collezionati, dieci, e dall’altra parte la peggior difesa del campionato che, tuttavia, proverà a tenere la porta inviolata per la seconda partita consecutiva. Questo fatto non accade dal febbraio scorso, quasi un anno fa, quando la squadra aveva inanellato una vittoria per 3-0 contro il Monza ed un pareggio a reti bianche contro la Sampdoria.

Salernitana alla ricerca del secondo clean sheet

Non sarà facile per la Salernitana portare a casa il passaggio del turno contro la Juve di Allegri in Coppa Italia, tuttavia quest’anno abbiamo avuto parecchie sorprese ed eliminazioni inaspettate come quella del Napoli per mano del Frosinone e dell’Inter per mano del Bologna, mentre la Fiorentina ha dovuto arrivare ai calci di rigore per sconfiggere il Parma. Insomma, le emozioni non sono mancate in una competizione che, ancora una volta, dimostra di essere piena di sorprese e di possibili insidie per le big.

Inzaghi, inoltre, proverà a sfatare un tabù della squadra di Iervolino: nelle uniche due volte in cui la squadra ha raggiunto gli ottavi nell’arco della sua storia, è stata eliminata. La prima volta è avvenuta nell’annata 2000/2001 in una gara andata e ritorno contro la Fiorentina, mentre la seconda nel 2008/2009 in una gara secca contro il Napoli.