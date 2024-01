Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 4 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 4 gennaio 2024

Su ‘La Gazzetta dello Sport’ in prima pagina l’intervista a Henrikh Mkhitaryan, fresco di rinnovo con l’Inter: “Scacco alla Signora”, il titolo che fa riferimento a una delle passioni dell’armeno e ovviamente alla lotta scudetto con la Juve. “Vogliamo tutto”, è invece il titolo in taglio basso in relazione ai bianconeri e le parole di Allegri che lancia Chiesa contro la Salernitana in Coppa Italia puntando al trofeo. Poi ancora di spalla “Jovic non basta”, col Milan che ha intenzione di prendere un altro attaccante nonostante la buona verve del serbo.

Su ‘Il Corriere dello Sport’ il titolo in prima pagina è ‘La legge di Mou!’ con lo Special One che ‘rifiuta il Brasile e aspetta il rinnovo’. E la Roma che ribalta la Cremonese regalandosi il derby ai quarti di coppa. Di spalla i titoli sul mercato: ‘Samardzic e Dragusin: il Napoli in pressing’, ‘Inzaghi, ecco Buchanan: contratto fino al 2028′ e ‘Salernitana scatenata: parte l’asta per Defrel’.

Su ‘Tuttosport’ prima pagina con ‘Rabiot. La Premier è la Juve’, con riferimento al rinnovo del francese che può arrivare prima se i bianconeri dovessero confermarsi nelle zone alte, respingendo gli attacchi delle big inglesi. Di spalla ‘Chiesa e Stadium: missione quarti’ a poche ore dalla sfida alla Salernitana. In taglio basso il Torino: ‘Gineitis e Seck le chiavi per Doig’.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 4 gennaio 2024

Solito sguardo anche ai quotidiani esteri, con spazio per un grande dello sport che finalmente è tornato in campo dopo una lunghissima assenza.

Su ‘AS’ si celebra la vittoria del Real Madrid di misura sul Mallorca che regala ai Blancos il titolo di ‘campioni d’inverno’. E appunto il titolo in prima pagina è ‘El invierno es de Rudiger’, con il tedesco in gol. Su ‘L’Equipe’ invece si celebra la vittoria della supercoppa di Francia da parte del PSG, che batte 2-0 il Tolosa.