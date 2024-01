Probabili formazioni Juventus-Salernitana: Milik per Allegri, riposo per Candreva

Prima gara del nuovo anno 2024 per la Juventus e la Salernitana, che si affrontano nel match valevole per gli orari di Coppa Italia. Per la ‘Signora’ è il primo appuntamento in coppa

La Salernitana arriva a Torino dopo aver superato già due turni, contro Ternana e Sampdoria. Le due squadre si ri-affronteranno poi in campionato. Di seguito i possibili schieramenti.

Ci sarà un po’ di turnover nelle file della Juventus, mister Massimiliano Allegri lascerà spazio a chi ne ha trovato meno in questa stagione che senza impegni europei ha visto ridursi di molto i minuti a disposizione per chi non è titolare. Rotazioni rotazioni ragionate, non massicce, in ogni caso.

In porta senza dubbio ci sarà Mattia Perin, l’altro numero 1 due bianconeri, e davanti a lui troverà spazio Daniele Rugani. Sulle fasce chances per Samuel Iling-Junior a sinistra, a destra torna Andrea Cambiaso. In attacco può partire titolare Arkadiusz Milik, a fianco di Federico Chiesa.

Dall’altra parte la Salernitana che, in lotta per non retrocedere in campionato, ha appena perso Pasquale Mazzocchi prossimo a accasarsi al Napoli. Indisponibili per Inzaghi, inoltre, Dia, Pirola, Kastanos e Dia. Probabile un turno di riposo per Candreva, che tonerà protagonista nella sfida in campionato.

Juventus-Salernitana: probabili formazioni e dove vederla in TV

La sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Sarà diretta dall’arbitro Ghersini, fischio d’inizio alle ore 21:00.

Di seguito le probabili formazioni.

JUVENTUS (3-5-2) – Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Milik, Chiesa. All. Allegri.

SALERNITANA (4-3-2-1) – Costil; Bronn, Gyomber, Lovato; Sambia, Legowski, Martegani, Bradaric; Botheim, Tchaouna, Ikwuemesi. All. Inzaghi.

Il calendario di Juventus e Salernitana

Per uno strano incrocio del destino, dopo la gara di Coppa Italia, Salernitana e Juventus si ritroveranno domenica 7 gennaio allo stadio ‘Arechi’ di Salerno per quanto concerne il campionato di Serie A. I bianconeri se la vedranno poi con Sassuolo in casa, per poi fare visita al Lecce. I campani, dopo la Juve, andranno a fare visita ai vicini di casa del Napoli e poi accoglieranno tra le mura amiche il Genoa.