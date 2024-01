PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-SALERNITANA 6-1: super Cambiaso, Gatti da penna rossa

La Juventus dopo lo spavento iniziale supera l’ostacolo Salernitana. Giovedì prossimo proseguirà il cammino della ‘Signora’ in Coppa Italia, se la vedrà col Frosinone nei quarti di finale

Una Salernitana rimaneggiata passa in vantaggio a Torino, ma poi le forze e i valori in campo vengono fuori. Con la Juve che strappa il pass per il prossimo turno con u largai e roboante 6-1.

Grande prova di Andrea Cambiaso, autore del gol del vantaggio 2-1 e dell’assist che porta al pareggio della Juventus firmato Fabio Miretti. Non bene Federico Gatti, che mette in salita la partita per i bianconeri. Tra le file della Salernitana si salva Ikwuemesi autore del gol. Poi tanta confusione per una formazione che evidentemente per via del turnover e delle assenze, non credeva all’impresa. Anche se dopo il 2′ di gioco, allo Stadium è stata partita vera. Quell’episodio ha acceso la disputa e la Juventus ha dovuto fare il suo per instradare la partita verso il pass per i quarti di finale.

JUVENTUS

Perin 6

Gatti 5

Rugani 6,5

Danilo 6

Cambiaso 7,5 (dall’82’ Kostic 6)

Miretti 6,5 (dal 76′ Nonge 6)

Locatelli 5,5

Rabiot 6

Iling-Junior 5,5 (dal 66′ Weah 6,5)

Chiesa 6,5: belle sgasate (dal 66′ Yildiz 7)

Milik 6 (dal 76′ Vlahovic 6)

All. Allegri 6,5: la sua Juve parte male per un errore individuale ma poi produce gioco e occasioni. Le scelte in avvio pagano, c’è spazio anche per l’esordio di Nonge e per mettere nelle gambe di Yildiz altri minuti.

TOP Juventus Cambiaso 7,5: Partita sontuosa dell’esterno classe 2000. L’assist per Miretti è una sponda voluta e cercata,dopo una bella azione di Chiesa. Il gol è un colpo da biliardo dalla difficile coordinazione. Destra, sinistra, in mezzo al campo… dove sta, sta bene.

FLOP Juventus – Gatti 5: L’errore in avvio è da penna rossa. Sotto pressione, il 4 si inventa un disimpegno sciagurato che spalanca la porta a Ikwuemesi. Si riscatta parzialmente con una sgroppata, che per centimetri non causa un rigore in favore della Juve. La topica iniziale rimane. Ed è di una gravità enorme.

SALERNITANA

Fiorillo 6

Bronn 5,5

Daniliuc 6

Lovato 6

Sambia 5,5

Legowski 6 (dal 77′ Borrelli 6)

Maggiore 5,5 (dal 46′ Bradaric 5,5)

Tchaouna 5,5 (dal 56′ Sfait 6)

Ikwuemesi 6,5

Stewart 6 (dal 46′ Gyomber 5,5)

Botheim 5,5 (dal 56′ Simy 5,5)

All. Inzaghi 5,5: una formazione in difficoltà e l’XI iniziale lo racconta chiaramente. Dopo il lampo all’inizio, però, i suoi fanno poco. I cambi non pagano e nel finale la Salernitana esce dal campo con un quarto d’ora d’anticipo.

TOP Salernitana – Maggiore 5,5: va in confusione in mezzo al campo e non garantisce la dovuta copertura. Miretti e Rabiot lo fanno impazzire e infatti viene anche ammonito.

FLOP Salernitana Ikwuemesi 6,5: regala ai tifosi della Salernitana un momento dal sapore dolce, è bravo a sfruttare l’unica occasione portando in vantaggio i granata.

Il tabellino di Juventus-Salernitana 6-1

Di seguito il tabellino del match, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Da segnalare l’esordio di Joseph Nonge Boende, classe 2005. E il primo gol in maglia bianconera di Timothy Weah.

JUVENTUS-SALERNITANA 4-1 (2′ Ikwuwemesi, 12′ Miretti, 35′ Cambiaso, Rugani 54′, aut. Bronn 75′, Yildiz 88′, Weah 91′)

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso (dall’82’ Kostic), Miretti (dal 76′ Nonge), Locatelli, Rabiot, Iling-Junior (dal 66′ Weah); Chiesa (dal 66′ Yildiz), Milik (dal 76′ Vlahovic 6). All. Allegri.

SALERNITANA (4-2-3-1): Fiorillo; Bronn, Daniliuc, Lovato, Sambia; Legowski (dal 77′ Borrelli), Maggiore (dal 46′ Bradaric); Tchaouna (dal 56′ Sfait), Ikwuemesi, Stewart (dal 46′ Gyomber); Botheim (dal 56′ Simy). All. F. Inzaghi.

Arbitro: Ghersini / Assistenti: De Meo – Dei Giudici / IV: Zufferli

VAR: Aureliano / AVAR: Sacchi

Ammoniti: Maggiore (S) 38′;

Espulsi:

Note: recupero pt 1′, st 2′; totale presenti 40.548.