“Non ha voglia”: ‘cacciato’ durante Juventus-Salernitana

La Juventus sta vincendo contro la Salernitana dopo il gol preso ad inizio match, ma un bianconero è sotto tono: i tifosi lo mandano via

Il gol in avvio di partita aveva spaventato la Juventus che con Miretti e Cambiaso è riuscita a ribaltare la Salernitana e chiudere il primo tempo in vantaggio.

Nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia, Allegri ha scelto Chiesa e Milik come coppia d’attacco, ma il risultato non è stato quello atteso. Se l’attaccante italiano è stato uno dei trascinatori della squadra, insieme a Cambiaso, l’attaccante polacco ha confermato di vivere un momento difficile.

Pochi i palloni toccati, nessuno spunto degno di nota e soltanto un paio di conclusioni che non hanno impensierito Fiorillo. Così i tifosi non hanno potuto far altro che prendersela con lui, ricordando come negli ultimi tempi non sia mai riuscito a fornire prestazioni all’altezza.

Juventus-Salernitana, Milik nel mirino: “Bollito”

Tante le critiche arrivata la polacco nel primo tempo di Juventus-Salernitana. C’è chi lo definisce “bollito” e chi ne chiede la cessione immediata, magari andando a rinnovare il contratto a Kean pur se infortunato.

Il giudizio da parte del popolo bianconero sembra essere unanime e sono in pochi a volere Milik ancora in campo nel secondo tempo. “Da quanto tempo non segna?” si domanda un utente su X ed un altro sottolinea che il calciatore “sembra non avere neanche voglia”.

Ecco alcuni tweet su Milik:

Piuttosto che sto Milik rinnovo a vita Kean rotto — YoungPacho (@young_pacho) January 4, 2024

Ma Milik sta giocando? È in campo? — aldair (@rajonee09) January 4, 2024

Ma Milik è in campo? #JuventusSalernitana — CALCIOMERCATO: TUTTI I MOVIMENTI LIVE (@ScadutoAnt25641) January 4, 2024

Ma Milik da quanto tempo non segna????!!! — Ellie (@laltraellie) January 4, 2024

Iling fino ad ora male male. Milik non pervenuto #JuventusSalernitana — Mamozio (@Mamoziocag8) January 4, 2024

Pitié vendez milik — G2 Abanox 🤍🖤 (@XonabaPT) January 4, 2024

Ve lo ricordate l’ultimo tiro in porta di Milik ? — alessio (@alei1004) January 4, 2024

Magari ora farà 3 gol, ma Milik dopo il suo ottimo ingresso in Fiorentina Juve non ne ha azzeccata più 1, sembra non ne abbia nemmeno voglia, peccato. — Paolo (@pol2187) January 4, 2024