Milan, riecco Ibra: lo svedese in Italia. Le ultime da Milanello | CM.IT

Il Milan torna ad allenarsi dopo la vittoria contro il Cagliari. Domenica alle ore 12.30 i rossoneri faranno visita all’Empoli

Il Milan di Stefano Pioli è tornato ad allenarsi a Milanello, dopo aver usufruito di un giorno di riposo, in seguito al successo contro il Cagliari.

I rossonero, dopo aver strappato il pass per i Quarti di finale di Coppa Italia, cercano continuità in campionato. Domenica alle ore 12.30 il Diavolo sfiderà l’Empoli con la solita emergenza in difesa, per via delle assenze di Tomori, Kalulu e Thiaw, e senza Ismael Bennacer e Samuel Chukwueze, partiti per la Coppa d’Africa.

Oggi al centro sportivo di Carnago si è rivisto Zlatan Ibrahimović che ha seguito il lavoro della squadra insieme a Geoffrey Moncada. Lo svedese ha dunque fatto ritorno dagli Stati Uniti e ha assistito all’allenamento di Rafa Leao e compagni.

Milan, le ultime su Musah e Okafor

Le attenzioni stamani erano rivolte soprattutto su Yunus Musah, che ha saltato le ultime gare per dei problemi muscolari.

Il centrocampista americano – come appreso da Calciomercato.it – si è allenato in gruppo e punta, dunque, alla convocazione per il match contro l’Empoli. Un’ottima notizia per Pioli, vista la partenza di Bennacer. Ha lavorato con la squadra poi anche Matteo Gabbia, subito pronto per giocare.

Per quanto riguarda Noah Okafor, invece, solo differenziato. Per il rientro dell’attaccante svizzero serve dunque ancora del tempo.