Juventus-Salernitana, i convocati di Allegri: c’è una prima volta

Stasera Juventus-Salernitana, i convocati bianconeri per il match di Coppa Italia: la scelta di Allegri fa esordire un giocatore

Esordio in Coppa Italia, stasera, per la Juventus, che ospita la Salernitana nell’ultimo match degli ottavi di finale. Appuntamento da non sbagliare per i bianconeri, che poi affronteranno nuovamente i campani tra tre giorni, a campi invertiti, in campionato.

Gli uomini di Allegri cercheranno il passaggio ai quarti di finale, dove li attende il Frosinone. Poco fa, resi noti i convocati del tecnico livornese, con una novità interessante. Nell’elenco figura infatti il giovane bosniaco Muharemovic, classe 2003, facente parte della Next Gen, alla prima convocazione in prima squadra. Ecco la lista completa: Szczesny, Bremer, Gatti, Locatelli, Danilo, Chiesa, Vlahovic, Kostic, Huijsen, Milik, Yildiz, McKennie, Iling-Junior, Miretti, Weah, Pinsoglio, Rugani, Rabiot, Cambiaso, Perin, Nicolussi Caviglia, Muharemovic, Nonge.