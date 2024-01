Juve, sogno nerazzurro per Giuntoli: 45 milioni o scambio sul tavolo

C’è un nome in prima fila nella lista degli acquisti della Juventus e di Giuntoli: il piano sul mercato del responsabile dell’area tecnica bianconera

Caccia a un centrocampista per la Juventus per completare il reparto rimasto orfano di Pogba e Fagioli, anche se alla fine i bianconeri potrebbero restare così come sono.

Massimiliano Allegri non è convinto di Phillips e Hojbjerg e gli altri obiettivi nella lista di Giuntoli sono difficilmente raggiungibili in questa finestra invernale del mercato. De Paul è il preferito del toscano mentre il capo dell’area tecnica non ha smesso di pensare a Khephren Thuram e Koopmeiners, in prima fila sulla lista degli acquisti. Specialmente il tuttocampista dell’Atalanta rimane un pallino di Giuntoli fin dai tempi del Napoli. La famiglia Percassi ha rifiutato un’offerta vicina ai 50 milioni di euro la scorsa estate e tratta il rinnovo oltre il 2025 del suo gioiello. Koopmeiners resta però sulla bocca di tante squadre, visto che anche le big di Premier League sono alla finestra per il nazionale olandese.

Calciomercato Juventus, Giuntoli non molla Koopmeiners: Soulé possibile sacrificato a giugno

La Juventus è comunque sul pezzo e studia l’offensiva per il centrocampista classe ’98, rimandando presumibilmente l’assalto al termine della stagione.

L’Atalanta – come scrive il quotidiano ‘Repubblica’ – valuterebbe 40-45 milioni di euro Koopmeiners, somma che i bianconeri potrebbero abbassare sensibilmente con l’eventuale inserimento nella trattativa di Soulé, adesso in prestito nelle fila del Frosinone. Operazione al momento molto complicata, considerando la volontà della compagine ciociara di non privarsi del fantasista argentino e inoltre della stessa Juventus di non muovere a metà campionato il giovane talento. La prossima estate poi la ‘Vecchia Signora’ farà tutte le valutazioni del caso sul conto sia di Koopmeiners che di Soulé, quest’ultimo valutato almeno 25 milioni e corteggiato anche all’estero e specialmente dai club inglesi.