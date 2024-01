Juve, 50 milioni dal mercato: doppia cessione annunciata

Il club bianconero potrebbe ricavare un tesoretto importante dalle uscite sul mercato

Non si sono ancora registrate mosse da parte della Juventus a due giorni dall’apertura ufficiale del mercato invernale. Il club bianconero sta ancora riflettendo sulle possibili strategie da adottare in questo gennaio, dopo una prima parte di stagione in cui la squadra ha evidenziato un ottimo rendimento in campionato.

Non è escluso, infatti, che la Juve decida di mantenere l’attuale organico e rinviare eventuali investimenti alla prossima estate. Un’ipotesi avanzata anche da Giovanni Albanese in diretta su TV Play: “Allegri è soddisfatto del rendimento di Locatelli davanti alla difesa; è soddisfatto di McKennie che dovrà continuare su questa scia, così come è soddisfatto anche di Nicolussi Caviglia. Miretti questa sera tornerà in campo contro la Salernitana e Allegri ha detto che resterà quindi si presume che avrà il suo spazio”.

Calciomercato Juve, annunciate due cessioni in diretta

Secondo il giornalista, il club bianconero potrebbe mettere a segno due cessioni importanti più per la prossima estate che per questo gennaio.

La prima riguarda Soulé, in rampa di lancio nel prestito al Frosinone: “L’ipotesi di vendere qualcuno come Soulé in Premier League per circa 25 milioni resta viva, anche per sbloccare il mercato in entrata e anticipare l’arrivo di un centrocampista che, in ogni caso, dovrebbe arrivare in estate. In assenza di queste condizioni, però, i bianconeri è possibile che vadano avanti con questi equilibri chiudendo la stagione con la rosa attuale”.

Insieme all’argentino, inoltre, in uscita potrebbe finire anche Iling-Junior: “L’ipotesi Soulè avrebbe senso perché parliamo di 25-30 milioni di euro, mentre per Iling-Jr i bianconeri vorrebbero ottenere tra i 15 e i 20 milioni dalla sua uscita. L’estate scorsa nessun club è arrivato a quella cifra, mentre a gennaio, se dovessero arrivare offerte, verranno prese in considerazione, anche se ad ora non ci sono situazioni concrete. Io penso che si tenterà di valorizzare il giocatore da qui a fine stagione per poi venderlo meglio nel prossimo calciomercato estivo”.