Inzaghi non cerca scuse: “Brutta sconfitta, domenica sarà diverso”

Inzaghi dopo Juventus-Salernitana commenta il pesante ko dei granata e non cerca attenuanti

Pippo Inzaghi non cerca scuse dopo il 6-1 rimediato dalla Salernitana sul campo della Juventus.

Intervenuto a ‘Mediaset’ ha affermato: “Siamo stati costretti a cambiare tantissimo, cambiarne 10-11 non è semplice. Veniamo da un periodo stupendo, non dobbiamo farlo rovinare da stasera. Siamo usciti da Verona un po’ falcidiati, soprattutto a centrocampo, ho fatto anche cambi forzati non era semplice. Portiamo a casa una brutta sconfitta, ma non dobbiamo dimenticare Milan e Verona: domenica con il nostro pubblico, torneranno qualche giocatore”.

FORMAZIONE – “Non ne recupereremo tanti. Non potevamo chiedere a Candreva e Fazio di giocare anche stasera. È anche difficile per chi ha giocato meno, trovarsi a giocare una partita con tanti volti nuovi: l’ho dovuto fare, ma prendiamoci quel poco di buono che è il minutaggio dato a chi gioca di meno”.

DOMENICA – “Da quando sono arrivato io, partite facile ne abbiamo avute poche. Mi preoccupa poco l’avversario: chiaro che se la Juve indovina la partita c’è poco da fare per noi. Con il Milan abbiamo dimostrato che se indoviniamo la partita con tutti i nostri giocatori, possiamo creare difficoltà a tutti. Ci crediamo: avremo il nostro stadio e il nostro stadio ci può dare una mano a fare l’impresa”.