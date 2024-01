Infortunio al ginocchio e lungo stop: addio alla Champions

Scontro di gioco e problema al ginocchio per il terzino. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, ma c’è apprensione

Problema al ginocchio sinistro per il terzino, che rischia un lungo stop. In campo, stasera, non c’è solo Juventus-Salernitana, in Spagna sta andando in scena, infatti, Las Palmas-Barcellona.

Il match dell’Estadio de Gran Canaria, valevole per la diciannovesima giornata de LaLiga, vede i blaugrana sotto per uno a zero. Per la squadra di Xavi, però, è davvero una serataccia: oltre ad essere in svantaggio, il Barcellona ha, infatti, perso per infortunio Joao Cancelo.

Las Palmas-Barcellona, infortunio per Cancelo

Il portoghese, dopo un duro contrasto, ha subito un infortunio al ginocchio. L’ex Juve è stato diversi minuti a bordo campo, con l’intervento dello staff medico, che ha provato a rimetterlo in piedi.

Il terzino ha così provato, tornando sul terreno di gioco, ma il suo match è durato solamente altri 30 secondi, prima di accasciarsi nuovamente a terra e lasciare definitivamente il campo, zoppicando in maniera vistosa.

Le condizioni di Cancelo verranno, chiaramente valutate nelle prossime ore: c’è il timore che l’infortunio possa essere davvero importante. Se lo stop fosse di più di due mesi, salterebbe le sfide degli Ottavi di finale di Champions League, contro il Napoli.