Il giocatore più sostituito della Serie A è lui: nessuno se lo immagina

Chi è il giocatore che viene sostituito più spesso in Serie A? Il suo nome in pochi se lo aspettano, ma c’è un motivo.

È uno dei giocatori che hanno attirato maggiore interesse da parte di tantissime squadre importanti di Serie A e non solo, ma detiene anche un curioso primato in questa prima parte di stagione: è anche il calciatore che è stato sostituito più volte. Di chi stiamo parlando? Il riferimento è ad Andrea Colpani del Monza, vero e proprio gioiello di Raffaele Palladino e della dirigenza lombarda.

Il ragazzo classe 1999, autore già di sei reti in diciotto gare in campionato, è ormai un titolare inamovibile da parecchie stagioni, ma è in queste ultime due che è riuscito a compiere il definitivo salto di qualità che tutti si aspettavano da lui: ora è diventato un vero e proprio leader del gruppo, in campo e fuori. Forse è anche per questo motivo, ossia il fatto che quando scende all’interno del rettangolo di gioco mette in campo tutto quello che ha, viene spesso sostituito.

Il suo ruolo, inoltre, quello di trequartista o seconda punta, è una posizione parecchio dispendiosa in termini di energia, soprattutto nel modo in cui Colpani lo interpreta, dando tutto sé stesso, rientrando spesso a dare una mano a centrocampo per poi ripartire velocemente in avanti.

Colpani del Monza il più sostituito della Serie A

In questa curiosa classifica dei giocatori che vengono maggiormente sostituiti a partita in corso troviamo, accanto a Colpani del Monza, Pinamonti del Sassuolo.

Al terzo posto invece Lookman dell’Atalanta, Dimarco dell’Inter al quarto posto e Politano del Napoli al quinto, tutti giocatori che spendono davvero tantissime energie e che, soprattutto, fanno della corsa uno dei loro tratti caratteristici, agli strappi con repentini cambi di ritmo per cogliere impreparati i difensori avversari.