Gatti pasticcia, la Juventus non si scompone: asfaltata la Salernitana

La Juventus trema in avvio contro la Salernitana poi vince in scioltezza e ottiene il pass per i quarti di finale di coppa Italia

La Juventus vola ai quarti di finale di coppa Italia dove la settimana prossima troverà il Frosinone. Vittoria agevole per i bianconeri contro la Salernitana, anche se i primi minuti sono quelli dell’apprensione per la formazione di Allegri: un errore di Gatti, infatti, regala in avvio il gol del vantaggio a Ikwuemesi al 1′ e fa scattare l’allarme in casa bianconera.

Dopo qualche minuto di sbandamento, la Juve riprende il mano in match e con Miretti trova il pareggio al 12′. I bianconeri si vedono togliere un calcio di rigore (fallo di Sambia su Gatti al limite dell’area) ma trovano comunque il vantaggio con Cambiaso e vanno al riposo sul 2-1.

Nella ripresa la resistenza della Salernitana è praticamente nulla e così arrivano gol a grappoli per i padroni di casa: prima Rugani fa il 3-1, quindi sale in cattedra Yildiz, entrato al posto di Chiesa. Prima procura l’autorete di Bonn, quindi nel finale sigla il gol del 5-1. Nel finale arriva anche il sesto gol, firmato da Weah

Juventus-Salernitana 6-1: marcatori e calendario ottavi

Prova convincente quindi della Juventus che, dopo i tentennamenti iniziali, asfalta la Salernitana di Inzaghi e si prende i quarti di finale dove incontrerà giovedì prossimo alle ore 21 il Frosinone.

Prima il tabellone della Coppa Italia offrire martedì alle ore 21 Fiorentina-Bologna, mentre mercoledì alle 18 il derby tra Roma e Lazio e alle 21 la sfida tra Milan e Atalanta.

JUVENTUS-SALERNITANA 6-1: 1′ Ikwuemesi (S), 12′ Miretti (J), 35′ Cambiaso (J), 54′ Rugani (J), 75′ Bronn aut. (J), 88′ Yildiz (J), 91′ Weah (J)