Assist Allegri e 32 milioni sul piatto: così firma Rabiot

Tiene banco in casa Juventus anche il futuro di Adrien Rabiot: le mosse della dirigenza bianconera per il rinnovo del centrocampista francese

Nella campagna rinnovi della Juventus, che ha portato recentemente Bremer a firmare un nuovo accordo con la ‘Vecchia Signora’, uno dei file più caldi fa ovviamente riferimento ad Adrien Rabiot.

Il prolungamento del centrocampista francese resta di stretta attualità, visto che la scorsa estate è rimasto sotto la Mole firmando per un solo anno con il sodalizio bianconero. Nel frattempo l’ex Paris Saint-Germain sta confermando di essere un tassello sempre più centrale nell’economia dello scacchiere di Massimiliano Allegri, come dimostra l’ultimo e pesantissimo gol che ha consegnato i tre punti alla Juve contro la Roma. A precisa domanda, Rabiot ha rimandato ai prossimi mesi l’appuntamento con la dirigenza della Continassa per discutere del rinnovo: “Devo ancora ragionare. Ho già detto che mi trovo molto bene qui, ma ne parleremo più avanti“.

Calciomercato Juventus, il piano rinnovo di Giuntoli per blindare Rabiot

Rabiot intanto ha rafforzato il legame con la Juventus ed è anche un leader dello spogliatoio di Allegri, oltre ad essere un giocatore fondamentale in campo per l’allenatore toscano.

Il francese senza Danilo ha indossato la fascia da capitano ed è ormai un punto di riferimento per i compagni. Logico che il Dt Giuntoli sia in pressing per il rinnovo e in sostanza il taglio del Decreto crescita cambia poco i piani della Juventus che punta a proseguire il matrimonio con il nazionale transalpino classe ’95. La dirigenza della Continassa studia un rinnovo stavolta pluriennale fino al 2027 o 2028, cercando di spalmare l’oneroso ingaggio da 8 milioni di euro a stagione (bonus compresi). Tutto questo anche per rispondere alle insidie provenienti dalla Premier League, dove c’è in particolare sempre il Manchester United a tentare Rabiot.

Oltre alla qualificazione in Champions League e una Juve ancora più competitiva tra Italia ed Europa, anche la permanenza di Allegri in panchina sarebbe un assist importante nella scelta del centrocampista di restare a Torino. Se ne riparlerà tra un paio di mesi: la ‘Vecchia Signora’ è consapevole di avere gli argomenti giusti per convincere Rabiot e la mamma-agente Veronique.