TvPlay, traguardo importante: è il canale sportivo più visto su Twitch

Importante traguardo raggiunto da TvPlay: è il canale sportivo più visto su Twitch in Italia

Importante traguardo raggiunto da TvPlay: è il canale sportivo più visto su Twitch in Italia. Un riconoscimento al lavoro della redazione che arriva dalla classifica stilata da ‘twitchmetrics.net’ che vede TvPlay in testa tra i canali a tema sportivo con 311,30 ore di visione.

Un successo frutto di una programmazione che va avanti per tutta la giornata con alcuni appuntamenti imperdibili come quello ad ora di pranzo con ‘Ti Amo Calciomercato’. Ma la programmazione è davvero variegata e parte la mattina con la rassegna stampa di Buongiorno TvPlay e arriva fino al pomeriggio con ‘TalkShow’ e ‘Gol di Tacco’. Un canale ricco di appuntamenti come le reaction live dei match più importanti e ‘Vox to Box’, il fiore all’occhiello, che vede protagonista Mario Balotelli con suo fratello Enock, Emiliano Viviano, Damiano Er Faina ed En3rix. Un palinsesto ricco che è stato premiato dagli utenti con il primo posto tra i canali sportivi.