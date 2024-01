Roma-Cremonese, Stroppa e il rigore su Spinazzola: “Qualcuno mi ha detto che non c’era…”

La Cremonese va a un passo dall’impresa all’Olimpico contro la Roma, ma nel finale crolla: le parole di Giovanni Stroppa in conferenza

La Cremonese non riesce a replicare una clamorosa impresa in casa della Roma. Un anno dopo l’incredibile qualificazione all’Olimpico, i grigiorossi si spengono nel finale dovendosi arrendere alla grande qualità dei giallorossi.

Nel postpartita, il tecnico dei lombardi Giovanni Stroppa non può che essere comunque soddisfatto della prestazione dei suoi ma allo stesso tempo critico: “La squadra ha cominciato a giocare dopo il gol, prima aveva sbagliato tanto. L’approccio è stato molto soft, con poca personalità e poca gestione. Potevamo fare meglio, ma devo dire che nella totalità della prestazione è stata di livello. La Roma è una squadra fortissima, l’ha dimostrato nel secondo tempo. Non dimentico che il gol di Lukaku è arrivato da un nostro errore dove potevamo gestire meglio. Peccato”. Il rigore come lo commenta? “Non l’ho rivisto, non saprei commentarlo. Qualcuno mi dice che non c’era, altri che poteva esserci”.

Roma-Cremonese, Stroppa bacchetta Zanimacchia: “Ha sbagliato troppo”

Molto bene Tuia, Tsadjout e Zanimacchia: “Tsadjout sì molto bene, ha tenuto in apprensione la difesa della Roma. Considerando che arrivava da un periodo di inattività. Zanimacchia ha sbagliato tanto tecnicamente, tanti passaggi, deve migliorare nella consapevolezza. Tuia potevo cambiare alla fine del primo tempo, peccato perché questo cambio forzato non ci ha permesso di gestire meglio i cambi. Ma stava facendo una buona prestazione. Lochoshvili non trova più spazio? Deve migliorare in tanti aspetti, la gestione della palla, vedo meglio altri giocatori e faccio le scelte migliori per la squadra”.

Quando riprenderete ad allenarvi? Cosa porta di buono a casa? “Abbiamo quattro giorni, avremo una settimana più lunga del solito perché giocheremo poi di domenica. Porto tante cose positive e tante cose negative, potevamo gestire meglio tecnicamente. Ci sono stati momenti molto buoni, negli episodi potevamo fare molto meglio ma venire a Roma e fare questa partita tenendo in ballo il risultato fino alla fine è una buona cosa”.