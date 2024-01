Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 3 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 3 gennaio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 3 gennaio 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ esalta la vittoria del Milan in Coppa Italia contro il Cagliari: “Jovic accende il Diavolo“. Nel frattempo, il Napoli da’ subito uno sprint al mercato: “Napoli compra, Mazzocchi c’è e Samardzic sta arrivando“.

Sul ‘Corriere dello Sport’, titolo principale dedicato invece a chi gli azzurri li lascia: “Zielinski sceglie l’Inter“, altro colpaccio a parametro zero per l’estate di Marotta, in attesa dell’arrivo, per l’immediato, di Buchanan.

Su ‘Tuttosport’, copertina dedicata al giovane talento scovato dalla Juventus: “Adzic, quattro in uno“, è il titolo dell’intervista all’allenatore della sua attuale squadra.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 3 gennaio 2024

Solito sguardo anche ai quotidiani esteri, con spazio per un grande dello sport che finalmente è tornato in campo dopo una lunghissima assenza.

Rafa Nadal, nel torneo di Brisbane, subito con una vittoria convincente contro Thiem ed esaltato da ‘As’ e ‘L’Equipe’: “Bon Nadal” e “Vamos Rafa“.