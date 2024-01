Pioli guarda già oltre il Milan: pronto per la big di Serie A

Mentre il suo Milan è tornato a vincere, Stefano Pioli è destinato a lasciare i rossoneri a fine stagione: spunta la possibile destinazione

Due vittorie per chiudere l’anno e aprire quello nuovo nel migliore dei modi. Nel momento più difficile il Milan ha ritrovato il successo, dando una boccata d’ossigeno a Stefano Pioli che ha vissuto i giorni forse più difficili da quando è approdato sulla panchina rossonera.

Il successo contro il Sassuolo e quello in Coppa Italia contro il Cagliari hanno rappresentato una salvezza per l’allenatore, mai così vicino all’esonero come nei giorni a cavallo di Natale. Questo però non cambia il destino di Pioli che, a fine stagione, sembra essere segnato: difficilmente il prossimo anno lo rivedremo ancora sulla panchina del Milan, con i rossoneri che sono alla ricerca di un allenatore con cui fare partire un nuovo progetto.

Le idee non mancano, come non mancano a Pioli gli estimatori per quanto di buono fatto a Milano (uno scudetto e una semifinale di Champions League). L’allenatore potrebbe ripartire proprio dalla Serie A e da una big che in questo momento non ha chiaro come sarà il proprio futuro: la Roma.

I giallorossi inseguono un posto Champions, ma intanto la società non si è ancora seduta a parlare con Mourinho del rinnovo. In realtà in estate potrebbe esserci una vera rivoluzione con l’addio del portoghese e anche di Tiago Pinto. Come raccontato da Calciomercato.it, il nuovo direttore sportivo potrebbe essere François Modesto, ora al Monza, scelto dal Ceo Lina Souloukou che ha già lavorato con lui in Grecia.

Calciomercato Roma, anche Pioli per la panchina

Con il nuovo direttore sportivo, potrebbe cambiare anche la guida tecnica se non dovesse esserci la conferma di Mourinho.

Stando a quanto riportato da ‘La Repubblica’, la Souloukou sta già sondando le disponibilità di qualche allenatore e tra questi compare anche il nome di Stefano Pioli, che in passato ha già allenato nella Capitale ma sponda laziale. Oltre all’attuale tecnico del Milan, ci sono anche Palladino e Italiano, oltre a Xabi Alonso che rappresenta – stando al quotidiano- il vero sogno dei giallorossi. Contatti con i vari agenti per capire la disponibilità ad approdare a Roma e prendere la pesante eredità di Mourinho.