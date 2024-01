PAGELLE E TABELLINO ROMA-CREMONESE 2-1: Dybala ‘entro, spacco, segno’. Llorente scarico

Pagelle e tabellino di Roma-Cremonese, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2023/24

ROMA

Svilar 6

Celik 5: Dal 46′ Zalewski 6

Cristante 5

FLOP Llorente 5: concediamogli un po’ di stanchezza stasera. Giocava la sua quindicesima di fila da ottobre, si è fatto anticipare in maniera ingiustificata sul gol della Cremonese, poi non è sembrato ineccepibile. Esce all’intervallo, essendo anche ammonito. Per sua fortuna i compagni la rimettono a posto. Dal 46′ Kristensen 6

Karsdorp 6. Dal 74′ Spinazzola 6,5

Bove 6. Dal 67′ Azmoun 6,5

Paredes 5,5

Pellegrini 6

El Shaarawy 6

Belotti 5. TOP Dal 46′ Dybala 7: due minuti, cinque, dieci, venti, cinquanta. Quando entra è il più forte e lo dimostra ogni volta che sfiora il pallone, anche al primo tocco. Un’invenzione per Lukaku che è troppo lento a calciare in porta. Mette il piedino nel gol del pareggio, trasforma il rigore del vantaggio e del derby. Peccato ammirarlo troppo a sprazzi.

Lukaku 6

Allenatore: Mourinho 6

CREMONESE

Jungdal 6

Antov 6

Ravanelli 5

TOP Tuia 6,5: un paio di salvataggi di grande fattura, poi deve arrendersi. Da ex Lazio magari ci ha messo qualcosa in più. La Cremonese soffre ancora di più con la sua uscita dal campo. Dal 52′ Bianchetti 5,5

Ghiglione 6. Dal 46′ Majer 5,5

Collocolo 5,5

Castagnetti 6. Dal 61′ Abrego 6

Tsadjout 6,5. Dal 61′ Quagliata 5,5

FLOP Sernicola 5: l’intervento che causa il rigore dell’1-2 pesa come un macigno. Avventato come minimo, un po’ irresponsabile. Costa carissimo.

Okereke 6. Dal 61′ Coda 6

Zanimacchia 6,5

Allenatore: Stroppa 6

Arbitro: Pairetto 6

Roma-Cremonese, il tabellino

Marcatori: 37′ Tsadjout (C), 77′ Lukaku (R), 85′ rig. Dybala (R)

Ammoniti: Castagnetti (C), Ghiglione (C), Antov (C), Ravanelli (C), Llorente (R), Celik (R)

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik (46′ Zalewski), Cristante, Llorente (46′ Kristensen); Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Belotti (46′ Dybala), Lukaku.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Kristensen, Pagano, Pisilli, Zalewski, Renato Sanches, Spinazzola, Dybala, Azmoun.

Allenatore: Mourinho.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Tuia (52′ Bianchetti); Ghiglione (46′ Majer), Collocolo, Castagnetti, Tsadjout, Sernicola; Okereke, Zanimacchia.

A disposizione: Brahja, Saro, Bianchetti, Rocchetti, Quagliata, Lochoshvili, Valzania, Abrego, Majer, Ciofani, Sekulov, Afena-Gyan, Vazquez, Coda.

Allenatore: Stroppa.

Arbitro: Pairetto della sezione di Nichelino. Assistenti: Moro-Garzelli. IV Uomo: Camplone. Var: Meraviglia. Avar: Chiffi