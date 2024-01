Milan, cambia tutto: annuncio esplosivo su Pioli

Le ultime da Mourinho a Pioli nella diretta Twitch di Tv Play: “È la prima volta che un allenatore lancia un ultimatum alla propria società”

Stefano Fiore è intervenuto nella diretta Twitch di Tv Play. L’ex fantasista della Lazio e della Nazionale italiana ha toccato diversi temi, da Bonucci al Milan.

Per Fiore, la Roma ha sbagliato a non prendere Bonucci: “Cristante al centro della difesa è un ripiego, mentre lui sarebbe stato comunque un calciatore di ruolo”.

Bonucci era una richiesta precisa di Mourinho, sul quale Fiore non è affatto tenero: “È abile a spostare l’attenzione dalle sconfitte”. E sulla questione rinnovo: “È la prima volta che un allenatore lancia un ultimatum alla propria società. Ormai comincia ad essere stucchevole questo comportamento. Se la società deciderà di confermarlo o mandarlo via – sottolinea – lo farà in base ai risultati e si assumerà la responsabilità di un nuovo progetto. Lui è tra i più vincenti della storia ma di proposito preferisce spostare l’attenzione dalle questioni tecniche”.

Dalla Roma al Milan, con Fiore che a sorpresa non esclude la permanenza di Pioli anche per la prossima stagione: “Mi verrebbe da dire che il suo ciclo è finito, è il suo quinto anno in rossonero. Globalmente il suo lavoro è straordinario, alla fine in campionato occupa la posizione in linea con il valore della squadra. A mio avviso potrebbe pure rimanere se dovesse arrivare un risultato importante a fine stagione”.