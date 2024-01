Juve, Miretti ceduto con lo scambio: l’annuncio in diretta

Il centrocampista bianconero potrebbe essere uno dei calciatori in uscita nel mercato di gennaio

Dopo una grande prima parte di stagione, la Juventus potrebbe decidere di non stravolgere le proprie strategie in vista del mercato di gennaio. L’organico di Massimiliano Allegri ha perso due pedine importanti a centrocampo come Pogba e Fagioli, ma è riuscito comunque a trovare un equilibrio tra i reparti.

Un rendimento per molti inaspettato ad inizio anno, ma che ha portato la formazione bianconera a diventare la prima contendente dell’Inter nella corsa allo scudetto. Anche per questa ragione Cristiano Giuntoli potrebbe alla fine decidere di puntellare la rosa juventina, anche solo con un innesto in mezzo al campo per far fronte alle defezioni avute in questi mesi. Un’operazione che secondo Fabrizio Ravanelli, intervenuto in diretta su TV Play, potrebbe vedere protagonista il giovane Fabio Miretti.

L’ex centravanti della Juve ha infatti ipotizzato un possibile scambio: “La mia sensazione è che la Juventus sia a posto così e non prenderà nessuno. Magari arriveranno un giocatore o due, tentando magari di ottenere una contropartita dalla cessione di Miretti, ma il gruppo che ha Allegri sta rispondendo bene da tutti i punti di vista e penso che il tecnico voglia preservare questo tipo di spirito granitico che sopperisce anche a lacune tecniche”.

Rivoluzione Juve, svolta tattica con Yildiz: “Cambio modulo”

L’esplosione improvvisa di Kenan Yildiz, nel frattempo, ha generato delle riflessioni su un possibile stravolgimento delle gerarchie in avanti.

Tra le ipotesi, con Ravanelli si è discusso della possibilità di spostare Chiesa sulla fascia per consentire al giovane attaccante turco di far coppia con Vlahovic. Per l’ex calciatore, però, i tre bianconeri potrebbero invece coesistere nel reparto avanzato, ovviamente con un modulo diverso da quello che sino ad oggi ha fatto le fortune di Allegri in campionato: “E’ una possibilità, la gamba ce l’ha, anche se in questo modo potrebbe arrivare poco lucido sotto porta e perdere qualcosa in zona gol. Ma è un qualcosa che si può provare. O magari un 3-4-2-1 con Chiesa e Yildiz di supporto a Vlahovic”.