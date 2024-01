Inter, Gattuso all’assalto: contatti per il centrocampista

L’Inter potrebbe cedere un centrocampista in questa sessione invernale di calciomercato: sirene francesi per il giocatore che cerca più spazio

Sirene di mercato francesi per l’Inter: l’Olympique Marsiglia di Gennaro Gattuso prepara l’assalto al giocatore ormai ai margini del progetto tattico di Simone Inzaghi.

Sono diversi i giocatori che l’Olympique Marsiglia di Gennaro Gattuso proverà a ingaggiare nel corso di questa sessione invernale di calciomercato dopo un inizio di stagione altalenante e soprattutto i vari problemi registrati a centrocampo, tra l’assenza di Valentin Rongier e l’incertezza che ruota attorno ad Azzedine Ounah.

Ecco perché il presidente Pablo Longoria e il nuovo dirigente Mehdi Benatia – ex difensore tra le altre di Roma e Juventus – hanno individuato diversi nomi per rinforzare il centrocampo dei marsigliesi, tra cui un giocatore che potrebbe lasciare l’Inter da qui a qualche giorno. Si tratta di Lucien Agoumé, centrocampista franco-camerunense classe 2002, legato all’Inter da un altro anno e mezzo di contratto.

Calciomercato Inter, ipotesi Marsiglia per Agoumé

Utilizzato solo una volta in questa stagione da Simone Inzaghi (per lui appena 4 minuti in campionato contro la Salernitana), Agoumé potrebbe lasciare l’Inter in questa sessione invernale di calciomercato e quella dell’OM sembra essere una pista concreta come riportato da L’Equipe.

Le due società sarebbero già al lavoro per trovare un accordo: l’ex Spezia potrebbe tornare in Francia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un affare che potrebbe andare in porto, ma il club francese deve fare i conti con la concorrenza: Agoumé, infatti, piace a diverse società in Europa, tra cui il Siviglia. Molto potrebbe dipendere proprio dalla volontà del calciatore, ingaggiato dall’Inter nell’estate del 2019 per 4,5 milioni di euro versati nelle casse del Sochaux.

Da quel momento, per Agoumé solo esperienze in prestito con Spezia, Stade Brestois e Troyes, arrivando a racimolare appena quattro gettoni di presenza con la prima squadra dell’Inter. Questa volta il prestito al Marsiglia (o altrove) potrebbe essere decisivo per le sorti del futuro del centrocampista originario di Yaoundé vista la scadenza del contratto fissata al 30 giugno del prossimo anno.