Guai seri per il nazionale: sospeso dalla FIFA

Guai seri per il calciatore della Nazionale dopo la sua scelta: ora rischia la squalifica, interviene anche la FIFA

La nazionale è da sempre stato un sogno per i calciatori. La convocazione era un qualcosa di desiderato fin dall’inizio della carriera, ma ora con il tempo che passa le cose sono evolute in maniera diversa.

Capita allora anche di trovare qualche calciatore che dica no alla convocazione per difendere i colori del proprio paese. Spesso una decisione che arriva per calciatori in età avanzata e con qualche acciacco fisico, quasi mai da giocatori che hanno ancora tutta una carriera davanti.

Ha deciso però di essere l’eccezione a questo aspetto François Mughe, 19 anni, esterno offensivo del Marsiglia. Convocato dal Camerun per l’imminente Coppa d’Africa, ha deciso di non riprendere alla chiamata del proprio commissario tecnico. Una scelta non motivata da problemi fisici o altre questioni importante, ma dalla volontà di restare a disposizione del proprio club.

Mughe come Nzola, niente Coppa d’Africa: c’è la sospensione

A riferire la scelta fatta da Mughe è ‘L’Equipe’ che spiega anche che il Marsiglia non ha forzato il giocatore a dire no alla propria Nazionale, né sa quali siano le motivazioni alla base della decisione del 19enne.

Ciò che è certo, è che ora la Federcalcio del Camerun ha la possibilità di chiedere alla FIFA la sospensione del giocatore finché la Nazionale sarà impegnata sul campo in coppa d’Africa. Una situazione per certi versi simile a quella di Nzola: anche l’attaccante della Fiorentina ha deciso di dire no alla convocazione della propria Nazionale (l’Angola).

In questo caso però la Federcalcio ha preso atto della scelta del calciatore ex Spezia e lo ha esonerato dalla convocazione “per motivi personali”, evitandogli così possibili sanzioni. Resta ora da vedere quel che deciderà di fare la Federcalcio del Camerun con Mughe che rischia di dover restare fermo qualche settimana.