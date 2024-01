DIRETTA Coppa Italia, Roma-Cremonese: segui la cronaca LIVE in tempo reale

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Roma di Mourinho e la Cremonese di Stroppa in tempo reale

La Roma riceve la Cremonese nella Capitale in una gara valida come settimo e penultimo ottavo di finale di Coppa Italia. Una sfida di sola andata che in caso di parità al 90esimo prevede i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore che sarà diretta dall’arbitro Pairetto della sezione di Nichelino.

Da una parte i giallorossi di José Mourinho, reduci dalla sconfitta in Serie A contro la Juventus che li ha relegati al settimo posto in classifica, vogliono tornare subito al successo per iniziare il bene il 2024. Lo scopo è quello di vendicare l’eliminazione dell’anno scorso e di provare ad arrivare ad una finale che manca da ormai 11 anni in questa manifestazione. Dall’altra i grigiorossi di Giovanni Stroppa, che a loro volta vengono dal ko nello scontro diretto in chiave promozione contro il Palermo, vogliono continuare a stupire dopo aver eliminato nell’ordine l’Empoli ed il Cittadella. Chi passa il turno se la vedrà ai quarti di finale contro la Lazio che ha avuto la meglio sul Genoa. La partita sarà visibile in tv in chiaro su Canale 5, ma anche in streaming su smartphone e tablet sulla app di Mediaset Infinity. Nella passata stagione, su questo stesso campo, i lombardi riuscirono nell’impresa di vincere con il punteggio di 2-1 grazie al rigore di Dessers e all’autogol di Celik prima dell’inutile rete di Belotti. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Cremonese live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Roma-Cremonese

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Lukaku, Belotti. All. Mourinho.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Ravanelli, Tuia, Antov; Ghiglione, Castagnetti, Collocolo, Sernicola; Tsadjout, Okereke, Zanimacchia.