De Ketelaere rinasce e avverte il Milan: “Devono stare attenti”

Il talento belga ancora protagonista con l’Atalanta, il Milan è davvero il passato. Il punto della situazione

L’Atalanta e Gian Piero Gasperini gongolano per la prima doppietta italiana di Charles De Ketelaere.

Il belga è stato decisivo, con due gol e un assist, permettendo ai bergamaschi di battere il Sassuolo e di accedere ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà il suo recente passato. La prossima settimana De Ketelaere e compagni saranno, infatti, a San Siro per sfidare il Milan. Una partita davvero particolare per l’ex Club Brugge, che in estate ha lasciato il Diavolo tra mille rimpianti.

L’attaccante, acquistato dai rossoneri per ben 32 milioni di euro più bonus, è stato preso dall’Atalanta in prestito oneroso (per 3 milioni), con diritto di riscatto fissato a 22 milioni più bonus, che può portare nelle casse del Diavolo una cifra sui 27 milioni. L’accordo tra le parti prevede inoltre una percentuale sulla futura rivendita.

Il buon momento di De Ketelaere fa dunque felice anche il Milan, che potrà rientrare almeno parzialmente dall’investimento fatto, senza mettere a bilancio una minusvalenza.

Milan, De Ketelaere pensa solo all’Atalanta: riscatto vicino

Da Bergamo, d’altronde, sono soddisfatti del talento belga, che fino a questo momento ha giocato parecchio, ritagliandosi un ruolo da protagonista.

Con il Milan, De Ketelaere non è andato oltre un assist, segnando zero gol. Ora i numeri dicono ben altro: il belga che il prossimo 10 marzo compirà 23 anni, si avvia verso la doppia cifra. Con la doppietta di stasera sono, infatti, sei le reti realizzate, oltre a cinque assist. Numeri che fanno pensare che l’Atalanta abbia voglia di puntare ancora su De Ketelaere. La somma da versare nelle casse del Milan è chiara, ma i bergamaschi proveranno ad ottenere uno sconto.

Nel frattempo, nel post gara sono arrivate le dichiarazioni di De Ketelaere, che avverte il Diavolo, facendo capire come i rossoneri siano ormai il passato: “Gasperini mi fa giocare nella posizione che mi piace. Contro questa Atalanta il Milan deve stare attento”, ha affermato a Sportmediaset.