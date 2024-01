Condanna UFFICIALE: 8 mesi di reclusione e maxi multa

Questa mattina è stata notificata la sentenza nei confronti del terzino, già sospeso dal club da diversi mesi

Questa mattina è pubblicata la sentenza ufficiale nei confronti di Youcef Atal, terzino destro del Nizza nell’occhio del ciclone da qualche mese. Il calciatore algerino è stato infatti condannato ad otto mesi di carcere ed una maxi multa da 45mila euro per aver condiviso un post in cui incitava all’odio religioso.

La sentenza è stata notificata questa mattina dal Tribunale penale di Nizza mentre il calciatore si trovava nel ritiro della Nazionale Algerina per preparare la Coppa d’Africa. L’accusa riguardava un post ricondiviso da Atal che invocava ‘una giornata nera per gli ebrei’ in riferimento al conflitto tra Israele e Hamas. Un post immediatamente rimosso dal classe 1996 dopo essere stato ripreso dal club francese, cui aveva fatto seguito un messaggio di scuse dello stesso terzino nel quale aveva giustificato il suo gesto come “un messaggio di pace”. Ciò non è comunque bastato ad evitare la sospensione da parte del Nizza che dallo scorso ottobre ha messo fuori squadra il calciatore, anche in quel caso in ritiro con la sua Selezione per gli impegni di metà ottobre.

Il Tribunale penali di Nizza ha così deciso di punire Atal con 8 mesi di reclusione, giudicandolo colpevole per “incitamento all’odio per motivi religiosi”, oltre ad una multa da 45mila euro.

La corte ha rifiutato la difesa dell’algerino che in tribunale si era nuovamente scusato, sottolineando ancora una volta di aver ricondiviso il video senza averlo prima guardato fino in fondo, quando il suo reale intento era quello di inviare ‘un messaggio di pace’. Rispetto alle previsioni delle scorse settimane in cui si ipotizzava una pena pari a 10 mesi, la decisione finale nei confronti di Atal è stata di poco clemente. Il tecnico Farioli non potrà ovviamente disporre del terzino algerino nel corso dei prossimi mesi.